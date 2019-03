Đapić za Dnevno: Nemamo standarde! Ne vidim razlog da Žalac odstupi

Naš sugovornik nešto je drugačijeg stava, od dijela javnosti.

Slučaj ministrice Gabrijele Žalac, koja je nakon prometne nesreće u Vinkovcima javnosti priznala da godinama ne posjeduje valjanu vozačku dozvalu, nakon čega je podnijela ostavku koju premijer Andrej Plenković nije prihvatio za naš je portal prokomentirao predsjednik stranke Desno Anto Đapić.

”Mislim da kad već nije prvi dan dala mandat na raspolaganje, nije ga trebala dati ni poslije, morali bi utvrditi neka pravila kod situacija koje se mogu dogoditi svakome. Nisam od onih koji vole sudjelovati u kampanjama protiv nekoga, ovo što nije produžila vozačku dozvolu je propust, ali ne bih rekao da je to nešto dramatično. To je prekršaj, a ne kazneno djelo. Ona ima položen vozački ispit, i to se dogodi mnogim ljudima da nekada ne produže dokumente”, objašnjava Đapić, napominjući da to što je Žalac na vlasti uistinu jest otegotna okolnost po ministricu, ali kod nas dodaje još nije razrađen odnos te nema takve kritičke javnosti da bi takve propuste radikalnije kažnjavali.

”Kod nas i za puno krupnije stvari ne podnose ostavke. Podsjećam vas na slučaj ministra turizma Ostojića, iz Milanovićeve vlade. On je dakle imao aferu gdje je navodno njegova supruga i šogorica, radila malverzacije sa zemljištima, i onda je čak bilo natezanja oko toga hoće li mu se dati ostavka. Na kraju nikome ništa. Tu je bila priča o par milijuna eura a on je samo prestao biti ministar, prema tome ovo za ministricu Žalac meni je posve očekivano, da će ona ponuditi ostavku, a da je predsjednik Vlade neće prihatiti, a o tome da li je sama prometna razlog za podnošenje ostavke, mislim da ne. To se može svakome dogoditi, stala je, pomogla djetetu, a ovaj drugi dio s vozačkom dozvolom, to je nešto o čemu se treba raspraviti i utvrditi standarde, ako ih nemamo utvrđene ne vidim razloga da bi trebala biti razriješena iako je ona ipak dala mandat na raspolaganje, a je li to igrokaz ili nije to svatko sam može procijeniti”, zaključuje naš sugovornik.