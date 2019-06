ĐAPIĆ OTKRIO SVE O ŽIVOM ZIDU! ‘Znam što se dogodilo, tko je kome smjestio i zašto’

Autor: Snježana Vučković

Predsjednik stranke DESNO Anto Đapić koji se već neko dulje vrijeme drži isključivo svoje stranke bez posebne potrebe da komentira aktualna politička zbivanja, o događajima unutar Živog zida ipak je imao što za reći.

Našem portalu otkrio je, naime, kako mu je sasvim jasno zašto je u ovoj stranci došlo do razdora, tko je kriv za ovo naglo urušavanje sada pred europarlamentarni mandat, tko je postupio neljudski, a tko je u svemu ovome ostao dostojanstven:

“Nije li indikativno da dvije ‘vodeće zvijezde’ jedne stranke pucaju na ovaj način upravo pred odlazak u EU parlament? Zar su od jučer u Živom zidu, pa su sada tek doznali za sve nepravilnosti i odlučili ih objelodaniti na ovakav način?”, rekao je za Dnevno Anto Đapić, pa objasnio kako pritom misli na Ivana Pernara i Branimira Bunjca.

Bunjac je Palfi zabio nož u leđa, kao Danijel Srb meni

“Tek sam nedavno doznao da je Palfi potpredsjednica Živog zida, te da je na dvije godine ustupila svoj mandat Bunjcu. Napravila je isto kao i ja kada sam ustupio svoj mandat Danijelu Srbu, mada sam znao da mandat možeš prepustiti samo svome sinu, i to ako je jako dobar. Naravno, Srb mi je zabio nož u leđa, baš ovako kako to radi Bunjac. Rekao bih da je to u najmanju ruku nepristojno jer mu je Palfi na taj način dala šansu da se u tom periodu politički razvija, baš kao što sam i ja omogućio Danijelu Srbu”, kazao je Đapić, pa povukao paralelu između događanja u HSP-u 2007. kada su ga, na isti način, napustila dva najistaknutija člana te stranke: Tonči Tadić i Miroslav Rožić.

“Najgore je biti predsjednik, to je uvijek nepopularno jer morate donositi odluke koje nisu uvijek svima po volji. S druge strane, bočno imate jednog ili dva člana koji rade na svom imidžu i promoviraju se, pa tako djeluje da popularnost stranke ovisi o njima. No, to nije tako… Živi zid je sada trenutno malo obezglavljen, no Sinčić je pametan, smiren i pribran političar… Pratio sam njegov razvoj još od predjedničke kandidature i ugodno sam iznenađen. Vjerujte mi, on će ovo preživjeti“, rekao nam je Đapić

Objasnio je i kako je njegovo iskustvo iz 2007. kada je ovaj popularni dvojac napustio HSP ipak puno bolje jer se sve odigralo ‘pristojnije i elegantnije’:

Trebao se zahvaliti, ovo što radi je nemoralno

“Šokiran sam retorikom kojom se služe Bunjac i Pernar… Sasvim je jasno da Pernar ima neku vrstu problema s egom i da bježi s broda za koji misli da tone. S druge strane, Bunjac se bori za čistu egzistenciju. Bunjac bi Vladimiri Palfi trebao biti duboko zahvalan jer mu je dala priliku za razvoj, a da ne pričam o tome koliko je financijski prosperirao sjedeći u Saboru. Pa, to je naš najplaćeniji posao, zar ne? Danijel Srb je zahvaljujući činjenici da sam mu ustupio mandat zaradio 680.000 kuna. Bunjac bi, dakle, trebao pristojno vratiti mandat koji mu je istekao i zahvaliti se Palfi, a ne ovako sipati otrov i davati ružne izjave, i to samo radi novca. Shvaćate li koliko je to pogrešno i nemoralno?”, kazao je Đapić za kraj.