ĐAPIĆ OTKRIO FRAPANTAN DETALJ O PUPOVCU I KUŠČEVIĆU: Ovo vam nitko nije rekao

Predsjednik stranke Desno Anto Đapić u priopćenju za javnost dotakao se ostavke ministra uprave HDZ-ova Lovre Kuščevića, a njegovu poruku u potpunosti prenosimo:

“Ostavka s teškim okusom smjene Lovre Kuščevića, iako je cjelokupna javnost prilično dirigirano fokusirana na njegovu navodnu korumpiranost, definitivno je ozbiljan pad Andreja Plenkovića. Mi u DESNO ne vidimo problem u njegovom ili stranačkom hadezeovom posrnuću, no neprihvatljiva nam je još jedna epizoda demonstracije srpske političke moći u Hrvatskoj, koja umjesto da je potpuno uništena, pred očima cijele nacije ponižava predsjednika Vlade, pri čemu je posve nebitno tko je on.

Plenković nikako nije smio dopustiti smjenu ministra, a pogotovo političkog tajnika stranke pod ciničnim pritiskom Milorada Pupovca, koji kao u ostalom i golema većina najglasnijih boraca protiv korupcije iz SDP-a, HNS-a, MOST-a duguju sve što jesu upravo koruptivnom modelu državno-političkog poretka. Milorad Pupovac je u političkom smislu najeklatantniji primjerak koruptivnog koda u ustavu i izbornom sustavu Republike Hrvatske, pa uz otvoreno neprijateljsko političko srpstvo čiji je eksponent ne bi smio politički postojati u slobodnoj Hrvatskoj. Ako uz to javno demonstrira neproporcionalnu nevjerojatnu moć i ponižava cjelokupan politički poredak zemlje, te ako na to pristaje predsjednik vlade i većinske stranke u Saboru, onda je to krajnji trenutak za snažnu, masovnu i oštru reakciju svih nacionalno svjesnih organizacija i cjelokupnog hrvatskog naroda, da se takvo što nikada više ne dogodi.

Nije Miloradu Pupovcu Lovro Kuščević bio problem zbog navodne korupcije, bio mu je politička meta zbog nepopustljivosti oko sudbine ploče HOS-a u Jasenovcu. Mi to izravno znamo i svjedočimo.

Zbog toga osjećamo obvezu hrvatskom narodu reći da se u javnom sukobu oko Kuščevića nije radilo o antikoruptivnoj motivaciji, nego o antihrvatskoj motivaciji, na koju predsjednik HDZ-a i vlade nikada nije smio pristati.

Na ovaj način se hrvatskom narodu još jednom šalje uznemirujuća poruka o podčinjenosti srpstvu i političkim snagama poraženim politički na prvim demokratskim izborima i vojno Olujom. Ni jedna osobna politička sudbina, karijera ili stranačka pozicija nije toga vrijedna, a Plenković na ovaj način šalje izravnu poruku o rastrojstvu državno-političkog koncepta hrvatske nacionalne državnosti”, napisao je Đapić.