ĐAPIĆ O MILANOVIĆU: Ovo je završna faza! Znate li što vam predsjednik sprema?

”Jutrošnji “incident” u Okučanima, na državnom obilježavanju oslobodilačke akcije „Bljesak“, kad je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović demonstrativno napustio svečanost zbog simbola HOS-a u državnom protokolu, zahtijeva razuman, snažan, organiziran i konačan pobjednički odgovor hrvatskog naroda. Ne radi se tu o incidentu. To je smišljena, trajna, dugoročna i opasna politika s kojom se suočavamo već dvadeset godina i koja iz dana u dan preotima hrvatsku državu, a kojoj smo nepromišljeno dopustili da nakon Mesića i Josipovića ponovo preuzme najvišu državnu funkciju. To je politika postupnog sveobuhvatnog uništenja pobjedničkog duha hrvatskog naroda i sve hrvatske simbolike”, kaže predsjednik stranke Desno Anto Đapić u svojem priopćenju te nastavlja:

”Naivno je misliti da je to, kao i poruke iz Jasenovca, pitanje ili izraz Milanovićevog karaktera. To je završna faza pogubne politike preuzimanja svih vrijednosti suvremene hrvatske države. Udar na HOS je razodijevanje hrvatskih oružanih snaga, nikako samo HOS-a, nego svakoga ratnoga veterana, sudionika oslobodilačkoga Domovinskog rata, svakog vojskovođe, žrtve, svakoga Hrvata i zato je to pravac udara na cjelokupan hrvatski narod. To je politika preoblikovanja oslobodilačkog rata, zamjena vizualne simbolike i vraćanje poraženih simbola na pobjedničko postolje, kako bi izrazito antihrvatska antifašistička paradigma imala, uz odavno nametnuti sadržaj, i izvanjski simbolički vizualni identitet. Na taj način bila bi završena dugogodišnja operacija uništenja pobjednika i poništavanja akcija Bljesak i Oluja, ali i rezultata referenduma o samostalnosti, te prvih demokratskih izbora. To treba gledati u nizu s promoviranom simbolikom tzv. europske prijestolnice kulture Rijeke, sa svakodnevnim udarima u oblasti kulture, filma, medija, na području historiografije, znanosti i obrazovanja. To je jedinstvena politika i njoj se ne može suprotstaviti reagiranjem na pojedinačne događaje, poruke, postupke i protagoniste”, nastavlja Đapić inače ratni načelnik Stožera HOS-a 91-e te dodaje nadalje:

”Pozivam sve političke aktere hrvatske nacionalne scene, sve organizacije i pojedince, naročito hrvatske pravaše i suvereniste, hrvatske nacionaliste da se prestanemo međusobno optuživati, međusobno si podmetati, krvariti u bijednim sukobima oko beznačajnih stvari i interesa otvarajući tako širom vrata antihrvatskim snagama i da zajednički jednom za uvijek završimo stvaranje slobodne hrvatske države, koje smo započeli, a nismo završili, jer je ugroženija danas nego uoči Bljeska i Oluje 1995. godine. Ne možemo slaviti pobjedničke akcije Bljesak i Oluju, a na čelu države imati političara i politike koji iskazuju javni prezir prema vrijednostima ljudi koji su nosili te akcije, upravo protiv ideja i političkih vrijednosti koje personificira Milanović i tzv. ljevica. Svi sudionici političkog i društvenog života moraju konačno shvatiti da moramo omogućiti cjelokupnom hrvatskom narodu potpuno političko pravo odlučivanja na izborima, jer jedino tako se može završiti stvaranje trajnih stupova hrvatske državnosti i zadati smrtni udarac antifašizmu i ovakvoj ljevici u Hrvatskoj. Onoga trenutka kad cjelokupan hrvatski narod bude odlučivao o svojoj državi, nikada više neće biti ovakvih javnih istupa i poruka s važnih državnih pozicija. Hrvatski narod to zaslužuje i svi smo dužni ostvariti taj konačni iskorak. Inače ćemo brzo biti svjedoci državnog protokola i zajedničkog marša partizansko-četničkih postrojbi, koje će preuzeti najvrijednije što imamo u svojoj povijesti, predstavljajući se pobjednicima i osloboditeljima, kao što su radili do Bljeska i Oluje punih šezdeset godina. Vrijeme je konačno prestati se čuditi nad tom epidemijom krivotvorina i preoblikovanja, vrijeme je uništiti klice takvih nakana i trajno preuzeti državu u nacionalne hrvatske ruke, a to se ne može bez programskog jedinstva svih nacionalnih snaga”.