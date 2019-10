ĐAPIĆ BRUTALNO: Hrvati, ne odričite se svojih svetinja! Znate li što mi slavino na Sve Svete?

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Ante Đapića, šef stranke Desno, danas je poslao priopćene povodom sutrašnjeg blagdana Svih Svetih. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“U svojim istupima glede najavljene namjere proglašenja dana pada Vukovara blagdanom, govorio sam o golemoj opasnosti koju ta namjera nosi za naš hrvatski katolički identitet i budućnost. Slavi se život a ne smrt, slave se veličajne vrijednosti svojih majki i očeva, djedova, baka, generacija svoje obitelji i svoga naroda. Samosvjesni narodi na svom povijesnom putu slave velika dijela. Zato je blagdan Svih Svetih možda i najvažniji blagdan, koji nakon Uskrsa i Božića, kao esencija Božjeg saveza s nama ljudima i narodima, snažno i nedvojbeno praktično integrira naše naslijeđene vrijednosti, s onim što jesmo danas i što želimo ostaviti u naslijeđe generacijama, koje će nastaviti naš hod na ovom zemaljskom putu po volji Boga Stvoritelja. Mi drage Hrvatice i Hrvati na Sve Svete slavimo veličajnost našega podrijetla, naših korijena, naše prepoznatljivosti i našega postojanja, odajući počast i iskazujući slavu bezbrojnim neimenovanim svetim ljudima u našim životima i životima naših predaka. Slavimo obične, a tako svete ljude i njihovu ostavštinu. Počast im odajemo molitvama, svijećama s prizivom vječne svjetlosti i putokaza nama danas, i na njihovim grobovima na Dušni dan. Slavimo savez Boga s našim obiteljima, veličamo Božju narav u nama i iskazujemo respekt Njegovoj namjeri. Ne možemo iskazivati poštovanje i odanost Njegovoj namjeri zaboravimo li svetinje našega naroda, zaboravimo li živote i snove stotina generacija i zametnemo li njihova zemna počivališta. Od Sigeta, Udbine, Siska, preko Soče, Galicije, Križnoga puta, do Ovčare. Poklonimo se njihovim životima i iskažimo odanost svijećama na njihovim grobovima. Ne može biti Hrvatske, ne može opstati hrvatski narod, ako se odreknemo milijuna svetinja u našim korijenima, u tome što mi jesmo. Ne može biti sutra Hrvatske, ako ne poznajemo njen povijesni slijed. Nije to ideologija, to je identitet, to su korijeni a mi smo lišće i tek formirane grančice. Zato, danas, sutra kad pohađamo grobove naših bližnjih, kad iskazujemo poštovanje našim korijenima, zahvalimo Bogu što smo Hrvati, zahvalimo na daru da možemo podnijeti svoj križ i na nadi da imamo budućnost. Ni jedan drugi blagdan ne poziva našu generaciju na ponos svojim svetim korijenima, koji su u našem biću, kao blagdan Svih Svetih. Zato ga iz srca čestitam mome hrvatskom narodu, pozivam vas sve, osvrnite se, poštujte svoje Svete, tek tako je budućnost vaša.

Naša hrvatska”, poručio je Đapić.