DANAS VIŠE OD 30 CM SNIJEGA: Vjetar i oborine obilježit će dan

Autor: DHMZ

U većini krajeva oblačno uz oborinu. Na kopnu snijeg, osobito u gorskim i istočnim predjelima te Banovini, a izraženiji će biti uglavnom navečer i u noći. Na Jadranu većinom kiša, u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Na sjevernom Jadranu bit će i susnježice i snijega, pogotovo prema kraju dana.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a drugdje istočnjak i jugo, navečer u okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od -3 do 2, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7, a drugdje na obali i otocima od 8 do 13 °C.