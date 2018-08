Danas još većinom sunčano, ponegdje i vruće: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za predstojeći vikend

Autor: Dnevno.hr

Četvrtak će biti većinom sunčan pa i vruć, a u petak, te osobito tijekom vikenda bit će oblačnije, vjetrovitije i hladnije, uz povremenu kišu i grmljavinu, posebice na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana

U istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Ujutro ponegdje magla, posebice uz rijeke. A potkraj dana te u noći na petak mjestimice je moguća kiša praćena grmljavinom, uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Temperatura zraka ujutro od 12 do 15 °C, a najviša dnevna između 29 i 31 °C.

U središnjoj Hrvatskoj od 28 do 30 °C, a tijekom jutra između 12 i 14 °C. Prevladavat će sunčano, ujutro rijetko s kratkotrajnom maglom. No, kasno poslijepodne i navečer raste vjerojatnost za mjestimične pljuskove i grmljavinu, uglavnom u Hrvatskom zagorju, Međimurju i Prigorju.

Mogućnost lokalnih nestabilnosti postojat će u drugome dijelu četvrtka i u Gorskome kotaru i Lici te u Istri, posebice u njezinoj unutrašnjosti. Na obali i otocima sjevernog Jadrana uglavnom sunčano, uz slabu do umjerenu buru ujutro te zapadni i sjeverozapadni vjetar poslijepodne.

Većinom vruće s najvišom temperaturom zraka oko ili višom od 30 °C bit će i u većem dijelu Dalmacije. Dan će obilovati suncem, uz ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni, na otvorenome moru sjeverozapadni vjetar sredinom dana i poslijepodne. More mirno i malo valovito, kao i na krajnjem jugu Lijepe naše, gdje će također biti vedro, ponegdje s malom naoblakom. Nakon mjestimične jutarnje slabe do umjerene bure, danju će puhati zapadni i jugozapadni vjetar. Bit će vruće – najviša temperatura od 30 do 32 °C.

Od petka oblačnije, česta kiša, vjetrovitije, svježije…

U petak na kišu u većini unutrašnjosti treba računati u noći i u dijelu prijepodneva, iako i poslijepodne mjestimice može biti ponekog pljuska. A u dane vikenda promjenljivo i pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i obilnijom, uz nižu temperaturu, posebice u središnjim i gorskim područjima. I početak novog tjedna vjerojatno će biti promjenljiv.

I na Jadranu je velika vjerojatnost kiše i grmljavine krajem ovoga tjedna i početkom idućeg, posebice na sjevernom te na dijelu srednjeg, pri čemu ponovno može biti nevera i jačih pljuskova s većom količinom kiše. Najmanje oborine najvjerojatnije će biti na krajnjem jugu. Zapuhat će u subotu jugo, koje će u nedjelju na sjevernom dijelu okrenuti na buru, moguće i jaku.

Pelud

U četvrtak će visoka koncentracija peludi korova biti uglavnom u sjevernim kopnenim krajevima, ali nekome može smetati i umjerena koncentracija, koje će biti i na sjevernom i srednjem Jadranu.

UV indeks

UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja, bit će uglavnom visok pa ne zaboravite kvalitetno se zaštititii prilagoditi se preporukama, pogotovo ako ste osjetljivije kože i boravite dulje izvan “debele” hladovine.