Danas djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a na istoku oblačnije

Autor: Dnevno.hr

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a na istoku i oblačnije. Vjetar slab, a u Slavoniji i Baranji povremeno umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i sjeverni vjetar i bura, krajem dana ponegdje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12, na Jadranu od 12 do 16 °C.