Damir Kajin zavikao: ‘Ovdje je atomska bomba na korak do eksplozije’

Autor: dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik i jedan od najpoznatijih istarskih političara Damir Kajin na društvenim mrežama iznio je vlastito viđenje slučaja Uljanik a njegovu objavu u potpunosti prenosimo.

“Ovo što se događa u Puli sa Uljanikom moguće je jedino usporediti sa atomskom bombom. Ona je eksplodirala iznad Uljanika. Jedino što još ne znamo to je razmjer radijacije. Pretpostavka je da će država u 2019. nakon što je u 2018. za Uljanik izdvojila 3.3 mlrd. kn, morati izdvojiti još barem 5-6 mlrd. kn. Konzultanti su procijenili da će šteta dostići 10.4 mlrd. kn. To je više od ratne štete koju je pretrpio Vukovar.

To je 20 općih bolnica u Puli. To je 8 Y od Pazina do Učke… To je grad veličine Pule sa školama, bolnicama, industrijskim zonama, infrastrukturom, vrtićima,… A vodstvo IDS-a šuti. Jakovčić se ne oglašava, a Miletić je zanijemio. Da li građani Istre znaju da će država u 2019. morati za Uljanik pokriti štetu od najmanje 6 milijardi kuna, a da se taj iznos u proračun Grada Pule, Županije istarske i države Hrvatske neće moći sliti u narednih 30-40 godina pod pretpostavkom da Uljanik u tom periodu bude maksimalno uspješna tvrtka?

I ono što je najgore, odgovorni su na slobodi, a oni koji su upozoravali na razmjere pljačke odgovaraju za” delikt ” mišljenja. Ovo je Istra mila koju vode Miletić i Jakovčić.”