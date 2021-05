DAME BEZ KOJIH PLENKOVIĆ NE MOŽE! Najvažnije premijerove suradnice: Žene koje drmaju državom

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih dana medijski stupci puni su napisa o profesorici Dijani Zadravec, predstojnici Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice u čijem sastavu djeluje i Klinika za tumore čiji su djelatnici nedavno prosvjedom upozorili na manjak radiologa prozivajući upravo Zadravec, koja sve prozivke demantira problematizirajući uvjete u kojima rade njeni kolege.

Članica HDZ-a

Ova nesuđena ravnateljica Vinogradske bolnice članica je HDZ-a na čijoj se listi za parlamentarne izbore našla 2016. godine nakon čega postaje predstojnica Zavoda za radiologiju, a u međuvremenu je postala i zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Marija Zovaka.

Pozicija je to bez koje je Zadravec u međuvremenu ostala, no u središtu skandala našla se i u vrijeme kada se javnost bavila snimkom telefonskog razgovora između nje i ministra Beroša u kojem ona natječaj za ravnatelja bolnice naziva koruptivnim te se poziva na premijera Plenkovića prijeteći skandalom prije izbora. Iako se očekivalo da će Plenković po običaju nakon tog ekscesa stati iza svojeg ministra, to se ipak nije dogodilo. Štoviše, Beroš je dobio po prstima, Plenković je snimanje razgovora osudio i neizravno zaštitio Zadravec koja je do danas ostala nedodirljivom, zlobnici razlog za to vide u njenoj navodnoj bliskosti s Plenkovićem koji ju je vidio u fotelji ministrice zdravstva.

Bliskost s mladom lavicom

Ta navodna bliskost s Plenkovićem nikada nije formalno potvrđena, no zato je formalno Plenković potvrdio bliskost s mladom Tenom Mišetić zamjenicom predstojnika Ureda premijera s kojom šef Vlade godinama surađuje, a koja se opisuje i kao osoba koja ima uvid u sve premijerove tajne. Uvid u većinu Plenkovićevih poslova ima i njegova vjerna suradnica, ministrica kulture Nina Obuljen, premijer je prijateljski povezan i sa Nikolinom Brnjac koja slovi za jednu od njegovih najbliskijih suradnica. U krug bliskih Plenkovićevih suradnica spada i bivša ministrica gospodarstva, aktualna šefica Podravke Martina Dalić, koju je premijer bio primoran ispratiti iz svoje Vlade u jeku afere Agrokor, no evidentno je da odnose nikada nisu zahladili. Osim toga, Plenković odnose nikada nije zahladio ni sa bivšom ministricom vanjskih poslova Marijom Pejčinović Burić, a jednom od njegovih najbliskijih suradnica smara se i Dubravka Šuica, dok je Zdravka Bušić u njegovom timu postala potpredsjednica vladajuće stranke.