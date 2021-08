DAMA KOJA POVEZUJE TOMAŠEVIĆA I VODEĆEG HDZ-ova MINISTRA! Milijuni za koje zagrebački gradonačelnik nema rješenje

Autor: Iva Međugorac

Kada se odluči pozabaviti problemima s gospodarenjem otpadom, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za stol će morati sjesti s predstavnicima tvrtke C.I.O.S. koji su mu se nedavno obratili pismom u kojem ga pozivaju da ako smatra da je ta tvrtka nezakonito dobila poslove s Gradom, da to prijavi nadležnim institucijama. Osim toga, spominjali su i spremnost za raskidanje važećih ugovora ukoliko Tomašević i njegov tim smatraju da je to u interesu građana.

Upućeni su tada tvrdili kako je okidač za pismo novom gradonačelniku bila izjava Tomaševićeve zamjenice Danijele Dolenec koja je na pitanje hoće li grad i dalje poslovati s tvrtkom Petra Pripuza kazala da su se ugovori u ranijim natječajima u velikoj mjeri dogovarali ‘zna se kako’ i tu praksu želite prekinuti. Pismo kojim se Cios obratio zagrebačkom gradonačelniku uz Ivu Pripuz Špekuljuk potpisuje i Tatjana Tomašević.

Ne bi u tom obračunu bilo ništa neobično da Tomašević nije sestra aktulnog HDZ-ova ministra zdravstva Vilija Beroša. Nedavno je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Beroša upozorilo da mora biti posebno oprezan u poslovima koje njegovo Ministarstvo ima s tvrtkama poznatog zagrebačkog poduzetnika budući da je njegova sestra odgovorna osoba ne samo u Ciosu već i u drugim Pripuzovim tvrtkama – Cezar, Metis i Eko Flor Plus.

Tvrtke su to koje uz ostalo posluju s bolnicama, zdravstvenim ustanovama, Ministarstvom zdravstva, ali i sa Zagrebačkim holdingom. Na koji će se način postići dogovori s Pripuzom i hoće li do raskidanja ugovora i po kojim kriterijima doći sugovornici bliski Tomaševiću još ni sami ne znaju, no priznaju kako to i jest jedna od najvećih gradonačelnikovih dvojbi, a ujedno i jedna od najproblematičnijih stavki s kojom se njegov tim tek treba podrobnije pozabaviti.

Nije nepoznanica da se Pripuz zbog suradnje s Bandićem našao na optuženičkoj klupi u aferi Agram. Optužnica je teretila pokojnog zagrebačkog gradonačelnika i bivšeg predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića da su od listopada 2013.do svibnja 2014.godine po dogovoru i na Pripuzov zahtjev njegovim tvrtkama pogodovali prilikom dodjela poslova na zbrinjavanju otpada Grada Zagreba.

I tada je postojala mogućnost zbrinjavanja otpada od strane Holdinga privremenim skladištenjem, razdvajanjem i sortiranjem, smatraju u Tomaševićevom timu te vjeruju kako će se gradonačelnik voditi tom strategijom i tom mogućnošću, no s druge strane upitno je mogu li se ugovori raskinuti, a da se Pripuzu ne isplati višemilijunska odšteta.

Samo od početka ove godine između Holdinga i Pripuzovih tvrtki sklopljeno je nekoliko unosnih ugovora pa je tako recimo u siječmnju pootpisan ugovor između Holdinga, Cezara i Reoma grupe težak 18 milijuna kuna, sredinom veljače potpisan je drugi ugovor vrijedan tri milijuna kuna, prošle godine Pripuzov Cezar s Holdingom je sklopio tri sporazuma čija je vrijednost procjenjena na oko 105,05 milijuna kuna.