Dama koja je žestoko nasrnula na Kolindu: Imamo popis ljudi koji predsjednici spremaju gadnu zamku

Dok se aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović premišlja oko toga kada i na koji način objaviti kandidaturu za još jedan mandat te ostavlja u neizvjesnosti naciju koja se pita hoće li do toga doći, žestoka konkurencija polako, ali sigurno puše joj za vratom. Predsjednica države tako je dobila vrlo žustru konkurenciju koju su predstavili iz Radničke fronte. Riječ je o Katarini Peović koja će njihove boje braniti na predstojećim predsjedničkim izborima. Peović je inače doktorica znanosti i docentica na Odsjeku za kulturalne studije riječkog Filozofskog fakulteta, a ujedno i jedna od rotacijskih zastupnica Radničke fronte u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Kako je u objavi kandidature poručila – predsjednička funkcija za nju ima smisla, samo ako je u službi obespravljenih. Cilj zbog kojeg ekipa iz Radničke fronte sudjeluje na izborima jest, kako su poručili, da upozore društvo da treba odlučiti žele li nastaviti skoro 30-godišnje urušavanje socijalne države, daljnju privatizaciju zdravstva i školstva, produbiti jaz između bogatih i siromašnih ili želi progresivnu ekonomsku politiku koja osigurava zaposlenost, zdravstveno osiguranje za sve, obrazovanje i stanovanje za sve, povećanje minimalne plaće, smanjivanje nejednakosti i razlike u plaćama, poboljšanje radničkih prava, pristojne mirovine i sigurnost radnog mjesta. O Peović se pak još kazuje kako je dugogodišnja politička aktivistica, javna intelektualka, teoretičarka te autorica dviju knjiga. Predstavljajući se kao kandidatkinja za predsjednicu, Peović je predstavila i program Demokratskog socijalizma za 21. stoljeće (DS21).

Početak kampanje za predsjedničke izbore, ali i za, pišu, narod i demokratski protagonizam, redefiniciju troškova predsjedničke funkcije te usmjeravanje sredstava u socijalne svrhe, najavljuju za 21. siječnja iduće godine. Jasno je dakle da na predsjedničkim izborima koji bi se trebali odviti koncem naredne godine predsjednica dobiva zanimljivu paletu protukandidata, a priča oko toga tek je počela, jer dio onih koji joj se kane suprotstaviti kandidaturu će istaknuti tek nakon europskih izbora, koji se, podsjetimo, odvijaju u svibnju naredne godine. Gotovo je sigurno da će s podrškom HDZ-a i šefica države krenuti u borbu za još jedan mandat, bez obzira na trzavice koje ima s premijerom.

I sama predsjednica svoju će kandidaturu istaknuti nakon europskih izbora, a po svemu sudeći izbori za predsjednika mogli bi iznenaditi ponajprije brojem kandidata jer, kako za sada stvari stoje, u igri je desetak imena. Ipak, valja biti realan, šanse uz aktualnu šeficu države ima njih svega nekoliko. Oštru konkurenciju predstavlja eventualni povratak Zorana Milanovića koji o tome vrlo ozbiljno i intenzivno razmišlja. Račune bi predsjednici mogla pomrsiti i Dalija Orešković, koja je već sada vrlo uspješno predstavnike medijske mašinerije pridobila na svoju stranu.

Bandićeva politička biografija uči nas da njega nikada, i ni u kojem scenariju, nije mudro otpisati te bi i on u slučaju kandidature koju je dao naslutiti doista mogao predstaviti konkurenciju za aktualnu predsjednicu. Doduše, ni jedno od ovih imena nije još uvijek javno obznanilo kandidaturu, ali Bandić je ionako uvijek u kampanji pa ne treba zanemariti niti niz njegovih posljednjih poteza poput onoga kada je od vladajućih zatražio besplatne udžbenike za sve hrvatske školarce.

Bandićev san uistinu jest vladati Hrvatskom, što je pokazao i onda kada se suprotstavio Ivi Josipoviću te u drugom krugu izgubio izbore. Kada pak govorimo o Orešković koja kandidaturu za predsjednicu odbacuje, svakako je zanimljivo kako ne propušta priliku da se u svojim javnim nastupima obračuna baš s Grabar-Kitarović, koja je vrlo lukavo i odmjereno ignorira. Kandidaturu je doduše uvjetnu istaknuo Marko Vučetić, a u političkim krugovima šuška se kako je on taj koji čuva mjesto za Daliju Orešković. Mjesta u ovoj bitci ima i za Milanovića koji bi mogao biti najopasniji rival šefici države. Milanovićeva kandidatura označila bi njegov povratak na političku scenu, što dio ljevice zaziva, imajući u vidu rasulo u njegovom SDP-u.

No, Milanović još uvijek nije javno definirao i obznanio svoj plan, jer postoji i dio onih koji su skeptični oko toga kolike su mu šanse. I on osobno još je uvijek u dilemi, jer prema prvotnom planu kandidaturu je trebao objaviti do konca prosinca, što se po svemu sudeći nije dogodilo. Neki izvori bliski bivšem premijeru tvrde kako će najprije napustiti SDP pa se tek onda upustiti u utrku za predsjednika države, dok drugi pak kazuju kako mu je želja splasnula, iako je mnogo onih koji ga na to nagovaraju. Ako u konačnici ipak odluči suprotstaviti se predsjednici, na izbore će tvrde upućeni ići kao nestranački kandidat, te će nastojati okupiti lijevo-liberalne stranke u svoj birački bazen. To je ideja kojoj Davor Bernardić nije pretjerano nesklon, jer u svakom slučaju Milanovićeva kandidatura ide mu u prilog.

No, s druge strane ono što ga muči jest što će u tom slučaju biti s Piculom koji je stranačkim kolegama ponudio da se natječe za predsjednika, međutim, za razliku od Picule – bivši premijer jedini je koji bi uistinu mogao okupiti sve stranke istog ili sličnog svjetonazora. Inače, kao neki od potencijalnih kandidata spominju se još i Zlatko Hasanbegović, Tomislav Karamarko te Anka Mrak Taritaš.