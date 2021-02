DALMATINAC MILOŠEVIĆ: ‘Hrvatska ništa neće izgubiti ako se ćirilica pojavi na javnoj ploči. Borimo se za prava izglasana prije 20 godina’

Autor: Dnevno.hr

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević u velikom intervjuu za Večernji otkrio je kako se premišljao oko ulaska u SDSS te kako je donio odluku da lani ode u Knin. Dodao je i kako se bori za omplementaciju ćirilie koja, ustvrdio je, “nije agresorsko nego pismo kao i svako drugo i da Hrvatska neće ništa izgubiti ako implementira svoje vlastite zakone i ćirilica se pojavi na nekoj javnoj ploči”.

Milošević je progovorio o tome kako se mu nije bilo lako u Kninu, te kako je znao da je u fokusu javnosti. Upitan je li bio nagovaran, dodao je kako su se “vodili razgovori”.

“Nisam je, naravno, donio sam, ali sam u sebi prelomio i to je bilo to. Nisam se predomišljao jer sam smatrao da činim dobru stvar, da činim nešto što je zalog za budućnost. Puno bi mi lakše bilo da nisam išao i da sam prepustio štafetu nekom drugom. No računao sam: sad sam na toj poziciji i ja moram, ne gledajući što je meni ugodno ili svoj kratkoročni politički interes, napraviti najbolje i za Srbe u Hrvatskoj i za hrvatsko društvo u cjelini. A je li bilo nagovaranja? Pa bilo je puno razgovora. Ali ja sam imao stav: ako odlučim da neću ići, nitko me neće nagovoriti na to, bez obzira na posljedice”, izjavio je.

“Znao sam da, što god napravio, jedan dio ljudi će biti protiv toga, računao sam i da Srbi, pogotovo oni koji se nisu vratili, većinom neće to razumjeti, ali mi je bilo važno da objasnim javnosti zbog čega Srbi u Hrvatskoj ne mogu promatrati Oluju istim očima kao Hrvati i da se shvati i prizna i srpska žrtva. Jer činjenica je da smo mi ostali na jednoj trećini od broja prije rata. I da bi bilo dobro u cijelom tom procesu obilježavanja Oluje čuti i glas Srba u Hrvatskoj, kako mi Oluju doživljavamo i što smo mi proživjeli. Neka se ispoštuju i srpske žrtve koje su se dogodile u Oluji, jer dogodile su se“, zaključio je Milošević.

Upitan pak zašto je političku karijeru počeo graditi kroz nacionalnu stranku koja nema veliki domet, umjesto neku jaku mainstream stranku, Milošević je priznao da je u vezi toga bio neodlučan, no kako je u manjinsku politiku ušao već preduboko, ustvrdivši kako što god napravio za desnicu je četnik, ili bar ekstremni Srbin, a “umjereni ljudi” ga gledaju kao profesionalnog Srbina.









“Mislim da bi mi bilo lakše u mainstream stranci nego u manjinskoj jer se stalno moram boriti protiv predrasuda. Ali cijeli se život borim protiv njih. S jedne strane, što god napravio, za desnicu sam četnik, ili bar ekstremni Srbin, pogotovo kad se još prezivaš Milošević. S druge strane, umjereni te ljudi gledaju kao profesionalnog Srbina. Brojne mainstream stranke zalažu se za nacionalnu ravnopravnost, ali mi nismo dosegli tu razinu da te probleme možemo prepustiti samo njima. Kod Srba postoje specifični problemi – od jezika i pisma, pa do stambenog zbrinjavanja, elektrifikacije sela koje mainstream stranke percipiraju kao periferne probleme.”, kazao je Milošević te dodao da “Srbi imaju toliko problema i svi su zapravo prioritetni“.

Potom je progovorio o implementaciji ćirilice: “Od egzistencijalnih problema do borbe za ostvarenje jezičnih prava. Mi se samo borimo za prava koja su već izglasana zakonima prije 20 godina dvotrećinskom većinom. Samo želimo da se to implementira. A ja opet racionalno shvaćam te stvari, da je to proces i da ne ide preko noći. I da ćirilicu treba u javnosti normalizirati, da to nije nikakvo agresorsko pismo, nego pismo kao i svako drugo i da Hrvatska neće ništa izgubiti ako implementira svoje vlastite zakone i ćirilica se pojavi na nekoj javnoj ploči. To ne treba demonizirati”, zaključio je.

Upitan može li za sebe reći da je Dalmatinac, odgovorio je potvrdno te dodao kako je rođeni Šibenčanin koji voli masline, a maslinovo ulje troši nemilice, dalmatinski ambijent, smokve, grožde…