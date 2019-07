DALIJA ŽELI BITI PREDSJEDNICA: Upravo objavila kandidaturu!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

“Odluku sam donijela u jeku izbijanja ovih korupcijskih afera u izvršnoj vlasti. Činjenica da na društvenu nepravdu, koju korupcija stvara, koja je ušla u sve pore države i društva, niti jedan od do sada istaknutih kandidata ne nudi prihvatljiva rješenja i prihvatljiv odgovor. Kandidaturu ističem zbog toga što se čini, u ovom trenu, da su sve institucije, koje bi trebalo sudjelovati u borbi protiv korupcije, ili potopljene ili na najboljem putu da ih se u potpunosti eutanizira, kao što je to slučaj s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. Zbog svega toga, smatram da je izuzetno važno progovarati o onim temama za koje sam sigurna da na način na koji ću ja to iznositi i govoriti, neće progovarati niti jedan drugi kandidat”, kazala je Dalija Orešković za Dnevnik NoveTV.

“Više manje sve one institucije koje bi trebale uspostaviti pravnu državu i vladavinu prava. Ako želite konkretno, nešto malo više ću reći o tome što se događa s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa u trenutku kada treba rješavati veći broj predmeta koji se odnose na predsjednika Vlade i na nekolicinu njegovih ministara. Dakle, otkako je imenovan novi saziv, aktualna vlast ustrajno i uporno pokušava izmjenama zakona ukinuti ovlasti tog tijela. A s obzirom da to zbog javnog mnijenja i nije tako lako provesti, u stezanje obruča oko Povjerenstva uključili su se i pojedini sudovi. Između ostalog, javno je dostupan i podatak da je krajem prošlog mjeseca odgođena sjednica Ustavnog suda i donošenje odluke povodom ustavne tužbe Tomislava Karamarka. Dakle, očito je da se oko pravne problematike u tom slučaju lome koplja”, kazala je.