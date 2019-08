Dalija Orešković oplela po Kolindi: ‘Duboko se ogriješila o svoju ustavnu i predsjedničku dužnost’

Autor: Romana Eibl/7 Dnevno

Dalija Orešković svoj je ugled i integritet gradila ipotvrđivala pred očima cijele Hrvatske, predsjedajući pet godina Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa.

Pred njom su bili brojni, teški predmeti, ne zbog njihove kompliciranosti nego zbog „težine“ imena važnih, pa i najmoćnijih protagonista naše političke scene,

kojima je beskompromisno izricala pravorijeke. Za nju nitko nije bio nedodirljiv, pokretala je postupke protiv načelnika, gradonačelnika, ministara, saborskih zastupnika, pa i predsjednice Grabar Kitarović. Njezino je Povjerenstvo kaznilo i Milana Bandića, Željka Keruma, Andreu Zlatar Violić, Marinu Lovrić Merzel, Sinišu Vargu… Naposljetku presudila je i tada prvom potpredsjedniku Vlade Tomislavu Karamarku za sukob interesa uz aferi Konzultantica nakon čega je Karamarko odstupio sa svih političkih i stranačkih dužnosti.

Na valu podrške i simpatija koje je stekla među građanima, svjesna vlastitih potencijala, potaknuta osobnom ambicijom, ali i motivirana da pokuša pridonijeti izgradnji boljeg, pravednijeg i prosperitetnijeg društva, 42-godišnja Dalija Orešković, odvjetnica, supruga i majka dviju kćeri, izabrala je politički ring kao jedini efikasan i izravan način borbe. Iako je dugo dvojila, ipak je odlučila ući u predsjedničku kampanju da bi se jače i dalje čuo njezin glas o devastiranom sustavu vrijednosti, o neviđenoj korupcijskoj mreži, o moralnom rasapu najodgovornijih za stanje u

državi te kako treba djelovati za dobrobit građana i društva.

U očekivanju da se predsjednička kampanja zahukta, Dalija Orešković ne miruje, nego koristi sve medijske platforme, a bogme zna i ima što reći, da dopre do što više ljudi. Okidač za naš razgovor s gospođom Orešković, bio je njen nedavni tekst objavljen na njezinoj Facebook stranici Dalija Orešković – Predsjednica bez maske, u kojem minuciozno piše o korupciji u najvišem hrvatskom političkom domu i njezinim posljedicama. Stoga prije našega razgovora, kao svojevrsni prolog u intervju, objavljujemo njezinu izvanrednu fejs objavu, naslovljenu:

Milan Bandić je u Hrvatskom saboru razvio korupcijski šator! Gradonačelnik Grada Zagreba hodajući je spomenik poraza svih antikorupcijskih politika, ujedno i poraza pravne države kao takve. Korupcijski šator kojeg je razvio u Hrvatskom saboru s kojim ucjenjuje vlast, najtužnija je slika nemoći državnih institucija da njegovo političko djelovanje nazovu pravim imenom – Bez maske!

Na pitanje brine li ga da će ministar graditeljstva Predrag Štromar blokirati GUP, gradonačelnik Grada Zagreba je poručio da bi ministru bilo bolje da razmišlja o njemu „gradonačelniku“ jer su svi ministri, ministri zahvaljujući 13 ruku Stranke rada i solidarnosti, koje bi mogle kihnuti ili otići na ručak jedan petak kada se glasa. Porukom kako bez 13 zastupnika iz njegovog kluba, vladajući nemaju parlamentarnu većinu, poslana je otvorena prijetnja, pa i politička ucjena što se od izvršne vlasti očekuje u zamjenu za očuvanje njihova položaja. Institucije očito ne mogu istražiti radi čijeg privatnog ili profitnog interesa gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, prijeti i ucjenjuje resorna ministarstva, Vladu i Hrvatski sabor. Kao jedno od zabranjenih djelovanja Zakonom o sukobu interesa propisano je da dužnosnici ne smiju na bilo koji način koristiti svoj položaj radi utjecaja na odluku zakonodavne ili izvršne vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe neku povlasticu ili pravo, ili kako bi sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj

osobi.

Izigravanjem propisanih procedura, primjedbi stručne i šire javnosti kao i protivljenja građana jasno pokazuju da se GUP ne mijenja radi ostvarivanja nekog javnog interesa. Povjerenstvo za sukob interesa s ovlastima kakve ima, dodatno obeshrabreno sveukupnom situacijom u kojoj se kao neovisno državno tijelo nalazi, ne može se upustiti u utvrđivanje postupa li Milan Bandić u ovoj situaciji na zabranjen način.

Nije realno očekivati niti da će se sa fenomenom njegovih 13 žetončića pozabaviti bilo tko drugi. Jer, postalo je normalno i općeprihvaćeno da se za svoj osobni probitak, svaki stranački dres lako mijenja. Sve je to politika. Za naše domaće političke prilike ništa novo, ništa iznenađujuće.

Informacija o tome da je nekada bitna stranačka uzdanica SDP-a Siniša Varga, nekada poznat i po velikom broju postupaka koji su se protiv njega vodili pred Povjerenstvom, prelaskom na stranku podrške Milanu Bandiću postao ponosni Predsjednik upravnog vijeća Hitne medicinske službe Grada Zagreba, prenosi se samo kao puka vijest. Bez neke velike osude. Nema zgražanja. Jer čemu zgražanje, kad su klijentelizam i korupcija temelj na kojem ovog trena počiva cjelokupna državna vlast.

Većina u Hrvatskom saboru i Vlada Andreja Plenkovića stvorena je na temelju izborne prijevare građana i njihove volje izražene na izborima. Mreža privatnih interesa koju je putem svojom političkom trgovinom ispleo Milan Bandić, sada se Andreju Plenkoviću razbija o glavu kao itekako zasluženo javno poniženje. Mi građani, nismo zaslužili biti poniženi s takvom Vladom i i takvim Hrvatskim saborom. Poštivanje demokratskih standarda i minimum poštenja prama građanima nalagalo bi raspisivanje prijevremenih izbora. Svaki dogovor kojeg Andrej Plenković postigne sa svojim taocem i ucjenjivačem Milanom Bandićem, bit će plaćen novcem iz naših džepova. No oporba, u povodu aktualne situacije, raspisivanje prijevremenih izbora ne zaziva. Umjesto toga, u ovo predizborno vrijeme SDP, čiji su bivši članovi sada najpouzdaniji žetončići Milana Bandića, poziva na formiranje novih antikorupcijskih saveza i programa, no bez navođenja kako će se ta nova borba protiv korupcije provoditi. Ne opisuju se nikakve nove, jače ovlasti Povjerenstva. Prešućuje se pri tome da su ovlastima Povjerenstva upravo oni prvi pucali u noge putem ustavne tužbe današnjeg suca

Ustavnog suda Josipa Leke. Borba protiv korupcije nije lak niti jednostavan zadatak, a izostanak jasne i dovoljno glasne osude pojava koje bi morale nazvati korupcijom,

pojačava otuđenost i očaj kod birača. Politika koja pokazuje da se sa korupcijom nije sprema suočiti ako potječe iz vlastitih redova, malo koga može uvjeriti da bi se s korupcijom znala nositi kada postane vlast. Jer šator je šator. Vidljiviji je ako je postavljen na ulici i traje 500 dana. Za razliku od onog stvarnog, ovaj korupcijski kojeg je Milan Bandić montirao u Hrvatskom saboru kudikamo je opasniji. Utoliko opasniji kada se oporba ponaša kao da ga ne vidi. Prije nego je Milan Bandić aktivirao svoje

žetončiće, kojima danas na životu drži Plenkovićevu većinu u Saboru, premijer je još prije dvije godine, kako bi spasio svoju Vladu i vlast, sklopio mimo volje birača

neprincipijelnu koaliciju s korupcionaškomi klijentelističkom Hrvatskom narodnom strankom, što je naš tjednik tada opširno analizirao u tekstu naslovljenom:

„Plenković light državnim udarom sačuvao vlast!“

Smatrate li našu karakterizaciju prejakom, odnosno kako drukčije nazvati gaženje iskazane izborne volje birača?

– Opisali ste situaciju pravim imenom, ali u značenju metafore, a to i jest dužnost medija kao čuvara političke savjesti u jednom demokratski uređenom društvu. Negiranje volje građana izražene u slobodnom izbornom procesu, odluka je autokratskih i totalitarnih režima. To je negacija demokracije. Vlast koja

negira volju građana izraženu na izborima je u svom samom temelju, u korijenu, u načinu svog nastanka, korumpirana. Upravo takvu, korumpiranu Vladu imamo od lipnja 2017.g.,kada je kao plod političke trgovine nastala koalicija HNS-a i HDZ-a. S obzirom da je u Izvorišnim osnovama Ustava RH zapisano da će se RH razvijati kao suverena i demokratska država poštujući volju naroda izraženu na slobodnim izborima. Trenutak u kojem je Andrej Plenković uz podršku HDZ-a, radi pukog opstanka na vlasti i na zauzetim pozicijama, pogazio ove ustavne vrijednosti, bio je trenutak u kojem su vlast i država oteti građanima. S obzirom da mu nitko nije pružio onoliko snažan otpor kakav mu je trebalo pružiti, dakle niti Predsjednica države, niti oporba, niti suci Ustavnog suda, niti akademska zajednica, niti mediji, Andrej Plenković je sasvim točno protumačio danakon toga može što god ga je volja pa se uostatku mandata nastavio ponašati na načinkoji negira vladavinu prava. Država, na način na koji ju ja doživljavam tako je potopljena.

Nije li, dakle, zapravo premijer Andrej Plenković otvorio sezonu besprizornog političkog trgovanja u Saboru, što su politički trgovci poput Vrdoljaka i Bandića objeručke prihvatili, pa je samim time premijer i najodgovorniji za korupciju u najvišem hrvatskom domu?

– Ne. Sezona besprizornog političkog trgovanja otvorena je davnih dana i kontinuirano traje u hrvatskom političkom životu na svim razinama, odvija se na različite načine i u nekoliko prethodnih saziva Hrvatskog sabora. Andrej Plenković samo je iskoristio trenutak u kojem su dionice svih moralnih vrijednosti toliko duboko potonule da je na lakoj kupovini mogao ostvariti veliku korist. Ne mislim niti da je najodgovorniji. Nije Andrej Plenković ovo napravio sam, a niti je napravio silom. U tom smislu se situacija na koju se referirate ne može podesti pod pojam državnog udara, pa čak niti light državnog udara, jer je „rekonstrukcija“ Vlade provedena uz pristanak. Izričit u glasovima onih koje smo izabrali u Hrvatski sabor, i uz prešutan pristanak građana i javnosti iz čijeg javnog mnijenja ne proizlazi da su koaliranje HNS-a i HDZ-a protumačili kao okupaciju vlasti.

Narod, a ne Sabor, ne Vlada, ne premijer,bira svoje predstavnike, to je conditio sine qua non o čemu se ne raspravlja. No, mi ipak, ne danas, nego već dvije godine raspravljamo o tome da je narod izigran i prevaren, da su se narodni zastupnici i premijer grubo ogriješili o hrvatski Ustav, da vladajuća koalicija nema legitimitet koji proizlazi iz volje naroda, i nikome ništa!?

– Ne raspravljamo, zapravo. Građani nisu u toj mjeri osviješteni o demokratskim standardima. Oporbene političke stranke nisu dizale javnu bunu. Mediji nisu stvarali ozračje u kojem se bez uzmicanja propituje značaj ovakvog negiranja izborne volje građana. Nismo čuli nikakve stavove sudaca Ustavnog suda, niti je akademska zajednica stala iza tvrdnji da ovakva neprincipijelna koalicija gazi same temelje demokratskog poretka. Nitko nije odlučno stao iza riječi ne, i toga se dosljedno

držao svo ovo vrijeme. Hrvatski sabor je vrlo brzo prešao preko svega i nastavio sa svojim radom dalje. Neke druge teme preuzele su svjetlo pozornice, a izbornu prijevaru birača preuzela je tama i to je palo u zaborav. Ovo pitanje se aktualizira tek sada, povodom preispitivanja sposobnosti Predsjednice države da obavlja svoju ustavnu dužnost, ulogu i zadaću. Ponovit ću svoj stav da je propust sprječavanja koalicije HNS-a i HDZ-a, kao vlasti koja je utemeljena na koruptivnoj političkoj trgovini i negiranju volje građana izražene na izborima, najveći državnički krimen Kolinde Grabar Kitarović u ovom mandatu. Drugi mandat sasvim sigurno ne

zaslužuje. Sukladno članku 94. stavku 2. Ustava RH, Predsjednik RH brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti. Ne može se smatrati da je u državi vlast stabilna te da redovito i usklađeno djeluje, kada je ta vlast korumpirana već u samom načinu svog nastanka.

Politička trgovina u Hrvatskom saboru samo je dodatno ojačala opću percepciju korumpiranosti čitavog društva. S obzirom da je upravo korupcija jedan od glavnih razloga masovnog iseljavanja i gubitka stanovništva, te da takvo masovno iseljavanje ugrožava nacionalne interese, propustom da ovakve pojave jasno i nedvosmisleno osudi, Kolinda Grabar Kitarović duboko se ogriješila o svoju ustavnu i predsjedničku dužnost.

Zašto ste tako rezignirani kad govorite o nemoći državnih institucija da udare na političku i svaku drugu korupciju i primjereno je sankcioniraju? Kakav bi trebao biti red poteza i kojih sve nadležnih institucija da se suzbije očigledna politička prostitucija u Hrvatskom saboru?

– Državne institucije su nemoćne samo u onoj mjeri u kojoj same pristaju na svoju nemoć. Aktualna situacija s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, očit je, a možda i najbolji primjer. Nakon odluke Ustavnog suda u predmetu Tomislava Karamarka, može se očekivati da će Povjerenstvo sve predmete u kojima treba donijeti odluku o tome da je predsjednik Vlade Andrej Plenković bio u sukobu interesa i u povredi etičkih načela djelovanja staviti na čekanje, sve dok upravni sudovi, po uputi Ustavnog suda, ne odluče da Povjerenstvo, sad odjednom, nije nadležno donositi odluke o povredi etičkih načela. Povjerenstvo, s druge strane, može sazvati sjednicu i donijeti odluku, ne čekajući pravorijek upravnog suda u predmetu Tomislava Karamarka. Pozivati se na stavove izražene u postojećoj Strategiji suzbijanja korupcije koja je sva satkana i prožeta pozivanjem na sustav izgradnje etike i integriteta u obnašanju javne dužnosti. Dopusti li Povjerenstvo da te etike i integriteta nema u praksi

djelovanja nadležnih tijela, kada je bez integriteta i bez etike sam premijer, postavlja se pitanje, treba li žaliti kad se politika u nekom slijedećem naletu vjetra sjeti da joj, na kraju krajeva, takvo Povjerenstvo uopće ne treba.

Profesor s Pravnog fakulteta Josip Kregar govorio je neki dan da se prebjezi poput Milanke Opačić, Siniše Varge… ponašaju potpuno iracionalno te je dometnuo: „Kada ne možeš objasniti ljudske motive, onda se primjenjuje teza da su dobili ponudu koju nisu mogli odbiti.“ Imate li vi kakve neformalne informacije kako odnosno koliko Bandić plaća ruku za Plenkovićevu većinu?

– Nemam informacije o bilo kakvih ponudama, ali pretpostavljam da se Siniša Varga na funkciju Predsjednika upravnog vijeća Hitne medicinske službe grada Zagreba prijavio kao kandidat s karakterom.

Kako biste vi reagirali i što biste poduzeli da ste na mjestu predsjednice RH kao odgovor na sve te političke komplote što se postižu iza scene, u tajnosti, gdje se saveznici i zastave mijenjaju preko noći, kao da živimo u Mordoru, a ne u demokratskoj republici?

– Kao Predsjednica države ponašala bih se onako kako se od te dužnosti i očekuje. Prije svega, poštivala bih Ustav i svoje ustavne ovlasti i odgovornost koja iz njih proizlazi. U konkretnom slučaju, u aktualnoj situaciji u kojoj Hrvatski sabor izgledno nema namjeru u skladu s Ustavom RH provesti raspravu i glasovanje o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru, koristila bih svoju ustavom propisanu ovlast na sazivanje Hrvatskog sabora na izvanredno zasjedanje. Predsjednik ili Predsjednica RH mora znati prepoznati situacije u kojima je potrebno primijeniti pojedine ustavne odredbe te donositi odluke koje su u skladu s obvezama iz Ustava.

Nisu paralizirane samo institucije sustava koje bi se trebale boriti protiv korupcije. Paralizirana je i oporba, paralizirani su i građani od svake reakcije i akcije. Zašto?

– Zato što na tu paraliziranost sami pristaju. Zato što poduzimanje potrebnih koraka traži puno odricanja i izlazak iz zone komfora. Zato što će pružanje otpora dovesti do gubitka stečenih prava i privilegija. Paraliziranost je postala navika, zato što je tako lakše.

Tko je po vama, a konkurencija je stvarno velika, najbesramniji lik na hrvatskoj političkoj sceni? A netko vam valjda i imponira?

– Republika Hrvatska će od 1. siječnja 2020.g., na šest mjeseci preuzeti predsjedanje Europskom unijom, a u toj ćemo se ulozi zateći kako država koja je posljednja među 28. država članica po percepciji neovisnosti pravosuđa, kao država čiji je predsjednik Vlade, skupa sa svojom bivšom potpredsjednicom i ministrima davao lažna očitovanja Hrvatskom saboru i drugim nadležnim tijelima, kao država u kojoj predsjednik Vlade opstruira rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kako ono ne

bi utvrdilo da se u nekoliko slučajeva sam premijer nalazio u sukobu interesa te da je prekršio etička načela djelovanja, kao država u kojoj zagrebački gradonačelnik, koji je

opterećen brojnim optužbama za teška koruptivna kaznena djela, kupuje zastupnike u Hrvatskom saboru u svoj klub, i javno putem medija ucjenjuje Vladu u odnosu na odluke koje su u nadležnosti resornog ministarstva. Sve to samo zato što imamo predsjednika Vlade bez imalo vjerodostojnosti, integriteta i hrabrosti.

Unatoč općoj slici o političarima kao ljudima bez moralnih kvaliteta, uvjerila sam se da je još uvijek puno onih koji su, poput mene, u svijet politike ušli zbog ideala. Naučila sam njihove poteze ne promatrati kroz crno-bijele naočale. Svakodnevno razgovaram sa različitim ljudima, manje ili više iskusnim političarima, s različitih strana političkog spektra. Cijenim svakoga tko se i nadalje, u dobroj vjeri i u skladu sa svojim mogućnostima i pogledom na stvari bori za otvoreno, pluralističko, miroljubivo i prosperitetno društvo.

Jeste li najprije zbog svoje efikasnosti na mjestu predsjednice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kad ste išli u kost najmoćnijim političarima, a kasnije zbog svoje izravnosti te javnog prozivanja najviših dužnosnika i njihovih „kumova“, aludirajući na mafijaški ustroj države, doživjeli neugodnosti, pritiske ili čak

prijetnje?

– Svoj sam životni put sama odabrala, slijedeći neki svoj unutarnji sustav vrijednosti i viziju o tome kakav bih svijet htjela ostaviti iza sebe u nasljeđe svojoj djeci i generacijama koje dolaze. Time sam svjesno pristala i na to da će put biti posut trnjem te da će ga pratiti negativnosti o kojima govorite. Ja im se suprotstavljam.

Odakle ovako sama, sa sitnom infrastrukturom oko sebe, crpite snagu i hrabrost da se hvatate ukoštac s takvom gromadom od premrežene države i njezinih bezbroj nezgodnih jataka? Čula sam ne jednom kao novinarka, a čuli su to i neki moji poznanici koji su se pokušali suprotstaviti mafiji pod okriljem države, kako nam iz sustava, policijskog, pravosudnog i(li) obavještajnog govore „uzaludna vam je borba, i bitku i rat unaprijed ste izgubili“.

– Ponavljaju se i meni te fraze o uzaludnosti borbe i o unaprijed izgubljenim bitkama, a zvuče mi kao izlizana stara ploča. U svakom ratu, a politika je također oblik ratovanja određene vrste, propaganda može biti opasnija od stvarnog stanja i stvarne snage na terenu. Izbori se dobivaju ili gube na emocijama jer emocije u puno većoj mjeri utječu na odabir birača nego što ih može privući sadržaj i kvaliteta političkih programa. A strah je puno jača emocija od nade, koja je uvijek krhka.

Zato će svi oni kojima je u interesu da stanje ostane isto, a takvih je puno, poduzeti sve što mogu kako bi i javnost uvjeravali da

mogućnost odabira postoji samo između uvijek jedinih te istih „jakih“ opcija, a sve ostalo je uzaludan i bačen glas.

Pitate me od kuda crpim svoju snagu i hrabrost? Iz vjere. Naime, ja ne vjerujem u uzaludnost borbe. Ona je uzaludna samo onima koji ne vide cilj i ne vjeruju u vlastite potencijale. Sustav poznajem, i zato ga se ne bojim. Moj jedini zadatak u ovoj kampanji je uvjeriti građane da ga se moraju prestati bojati i oni. Stvaranjem samostalne i

nezavisne države, odrekli smo se sustava koji služi samo interesima partije, no još uvijek se vladajuća politička stranka ponaša na isti, a sve češće i na puno gori način. Građanima ću ponuditi program, i uvjeriti ih da svojim glasom na izborima traže promjene, da traže državu u kojoj su građani, njihove potrebe i njihovi interesi na prvom mjestu, da od politike i od političara traže prije svega odgovornost. Kandidati velikih stranaka, ujedno su i favoriti u predsjedničkoj utrci. Takvi kandidati ovise o

stranačkoj infrastrukturi, logistici i stranačkom novcu. Iskustvo pokazuje da su takvi kandidati kao izabrani Predsjednik ili Predsjednica države u kritičnim situacijama zanemarili svoje ustavne obaveze i dužnosti, te da su postupali u skladu s potrebama svoje stranke, a ne u skladu s potrebama vladavine prava, demokracije i interesa građana. Zato na činjenicu da nisam kandidat koji će na dužnosti Predsjednika/Predsjednice države štititi „stranačku infrastrukturu“ već građane, gledam

kao na svoju prednost, a ne kao na nedostatak.

Rekli ste ne jednom da cjelokupni mandat Kolinde Grabar Kitarović smatrate promašenim razdobljem koje je degradiralo i funkciju i ulogu predsjednika države i onočemu bi ona zapravo trebala služiti. Hipotetski, da zasjednete na Pantovčak, kako biste djelovali i služili na predsjedničkoj funkciji? Je li nedostatak ovlasti baš isprika za nečinjenje?

– Kao predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, pet godina sam obnašala javnu dužnost sa vrlo skučenim i ograničenim ovlastima, kudikamo manjim od onih koje ima Predsjednik države. Unatoč tome, moj jemandat ostavio dubok i značaj trag prije svega u izgradnji Povjerenstva kao nove institucije, a

potom i u političkom i pravnom smislu. Predsjednik države ima položajni autoritet. Svojim stavom o dnevnopolitičkim temama Predsjednik države može biti bitan korektiv političkih i društvenih zbivanja i na njih utjecati te time doprinijeti izgradnji demokratskih vrijednosti koje jamče pravednost i ravnopravnost. Promicanjem

pravednog odnosa jednih prema drugima, pa i prema različitima, mogu se u praksi u svakodnevnom životu ostvariti svoja prava. Predsjednik države može stvoriti ozračje u kojem se potiče poštivanje vrijednosti propisanih u Ustavu i zakonima, kao i poštivanje svih državnih institucija i nadležnih državnih tijela, te tako u društvu stvarati atmosferu u kojoj pravednost postaje način življenja.