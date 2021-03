DALIJA OREŠKOVIĆ ODGOVORILA KARAMARKU: Komentirat ću te gluposti, prevedite mu ako treba ‘Crna dama kaže, ne danas’

Autor: Mia Peretić

Dalija Orešković, saborska zastupnica Centra, na Facebook profilu se osvrnula na današnju objavu Tomislava Karamarka u kojoj je rekao da je ‘Crna dama nakon njegove smjene s obje noge uletjela u politiku’.

“Komentirat ću gluposti s kojima se posljednjih dana Tomislav Karamarko osvrće na novu prvostupanjsku presudu upravnog suda. Ne zbog njega, već zato što je ta presuda opasna za vladavinu prava i sudbinu Povjerenstva kao preventivnog antikorupcijskog tijela. Ali ne danas. Prevedite mu ako treba, ‘The Black Lady says, Not Today’, odnosno ‘Crna dama kaže, ne danas’, napisala je Orešković uz video snimku Afroamerikanke koja prepričava okolnosti požara u stanu.

Podsjetimo, Karamarko je danas na svom Facebook profilu žestoko prozvao bivšu šeficu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Daliju Orešković.

“Crna dama je nakon moje smjene s obje noge uletjela u politiku. Ne bi li bilo normalno da nakon odlaska sa svoje “časne” dužnosti nekoliko godina ima zabranu baviti se politikom? Nije li ona u sukobu interesa? Mogao bih još o koječemu, o suradnicima, o prijetvornosti, o kukavičluku…Duga priča”, napisao je Karamarko.

U podužem statusu ponovno je podsjetio kako je srušen, ali i upozorio da će sve na koncu platiti građani. “Ne mogu izbjeći postaviti pitanje zašto ste ovoj zemlji nanijeli financijsku štetu od nekoliko milijardi kuna? Javnost još ne zna što se događa s drugom arbitražom, jesmo li i nju izgubili i ako jesmo, koliko to košta. Naravno, sve će to narod platiti. Koji? Onaj koji živi u zemlji razorenog gospodarstva i nastoji svoju sreću naći negdje izvan Hrvatske. Autori scenarija mog rušenja materijalnih problema nemaju. To je sigurno”, napisao je Karamarko.