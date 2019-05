Dalija Orešković još žešće napala Brunu Esih! Poslala joj vrlo žestoku poruku!

Autor: Dnevno

Predsjednica stranke START Dalija Orešković na svojoj je Facebook stranici još jednom danas opako iskritizirala Brunu Esih, odnosno njezinu današnju objavu. Novu objavu Dalije Orešković prenosimo u cijelosti.

“Čija je ovo država? Država je tvorevina u kojoj se u najmanju ruku poštuje njezin temeljni dokument, Ustav. U izvorišnim osnovama Ustava RH zapisano je da je temelj državne suverenosti u razdoblju drugog svetskog rata izražen u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske. Ustavom je nadalje propisano da su protuustavne one političke stranke koje svojim programom smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost RH. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud. Ne tvrdim da je program političke stranke Nezavisni za Hrvatsku protuustavan, ali ukazujem da bi se javnim istupima kojima se veliča NDH te proustaškom djelovanju čelnika te stranke trebala suprotstaviti svekolika javnost kao i nadležne institucije u obrani Ustava RH i općeprihvaćenih načela u suvremenom svijetu. Koliko dugo ćemo još šutjeti i ignorirati činjenicu da je Bruna Esih u Hrvatski sabor izabrana na listi HDZ-a te da je bila posebna izaslanica Predsjednice države Kolinde Grabar Kizarović? Zar je moguće da smo kao država i društvo toliko svjetonazorski i moralno posrnuli i otklizali u licemjerje? Ili smo jednostavno narod koji ne pamti svoju povijest? Je li to razlog zbog kojeg javno mijenje nije osudilo Hod za život na dan izborne šutnje (kad već institucije to nisu u stanju) jer je jasno kao dan da ova navodno građanska inicijativa ima jasan politički cilj i poruke. To proizlazi, između ostalog, iz izjava predsjednice udruge U ime obitelji, Željke Markić kojima je ona javno podržala Zlatka Hasanbegovića, političkog tajnika Nezavisnih za Hrvatsku i Brunu Esih. Osmi, a ponegdje i deveti svibnja slavi se kao dan pobjede nad fašizmom, no Hrvatska niti nakon 74 godine, ne može pobijediti vlastite demone koji uporno veličaju i zazivaju povratak onih snaga zla koje su na današnji dan pozvane da polože oružje. Ovo je naša zemlja, zemlja svih nas koji smo se svrstali na pobjedničku stranu povijesti, na stranu pobjede dobra nad zlom. Svima koji sa institucionalne razine šute i ne djeluju, od Predsjednice države i predsjednika Vlade koji su politički promovirali Brunu Esih, preko ministarstva uprave u mandatu HDZovog Lovre Kuščevića pa do Ustavnog suda, javno poručujem, kada se država voli, država se i brani, a državu ne definirate vi i vaši puleni, već Ustav i njezini građani.”, napisala je Orešković.