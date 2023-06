Dali mu nagradu za najboljeg antifaštista u Hrvatskoj: Pogledajte što radi od ustaškog simbola

Autor: Z.S.

Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, u spomen na osnivanje Prvog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe prije 82 godine, obilježen je u četvrtak u Spomen-parku Brezovica kod Siska.

A povodom tog dana Mojmira Pastorčić i njezina ekipa s Direkta dodijelili su nagradu za najboljeg antifašistu.





Slova U pretvara u grafite

“Jedna osoba je danas utjelovila pojam antifašizma – Miron Milić. On sa sprejem hoda po gradu, i slova U pretvara u lijepe grafite. I ne samo to, nego je danas na svom Facebooku objavio mali tutorial da i drugi nauče kako od ustaškog simbola napraviti pticu, lava ili čovjeka na zahodskoj školjci. On je ilustrator i ulični umjetnik i dobitnik Direktove nagrade za najboljeg antifašista”, poručile je Pastorčić.

Pozdrav svima i sretan vam Dan antifašističke borbe! Bilo je puno upita kako i što kad ima križić u sredini pa evo par zgodnih rješenja. Objavljuje Miron Milić u Četvrtak, 22. lipnja 2023.

Na pitanje kako je došao na ovu ideju kazao je kako ‘ovaj simbol, nažalost viđa svugdje po gradu’ pa ga je to inspiriralo da krene u prepravljanja.









Srp i čekić?

“Možda ovo potakne ljude i djecu da ne odrastaju sa takvim simbolima mržnje, nego da naprave od simbola mržnje nešto što je duhovito i šalje neku drugu poruku”, poručio je i dodao kako slično planira raditi i s nacističkim i drugim totalitarnim simbolima.

“Srp i čekić? Ne vidim neku najezdu staljinista po Zagrebu, tako da ne vidim trenutno potrebu za tim. Nisam nigdje vidio živjela SKJ i slično, tako da mislim da radikalni komunizam u Hrvatskoj nije toliki problem koliko radikalni fašizam”, istaknuo je Milić.