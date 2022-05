‘DA, ZVAO SAM DRŽAVNU ODVJETNICU’ Premijer otkrio detalje razgovora, a na Milanovića sasuo bijes: ‘Taj ruski čovjek s Pantovčaka!’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković održao je sastanak s partnerima iz vladajuće većine, a riječ je o redovitom susretu u Banskim dvorima na kojem partneri pretresaju aktualne teme i pitanja. Nakon sastanka premijer se obraća javnosti.

Na početku konferencije rekao je da se parlamentarna većina, za razliku od oporbe, bavi bitnim pitanjima. “Osobito smo zadovoljni kohezijom oko inicijativa oprobe – pravi fijasko je to bio u vezi raspuštanja Sabora. Mi se bavimo bitnim pitanjima”, poručio je.

Također je otkrio da su razgovarali i o proljetnim prognozama EK-a. “Vidjeli ste da su nešto snizili prognoze rasta, imaju nešto optimističniju procjenu inflacije nego smo mi stavili. Oni kažu 6.1, mi kažemo 7.8”, rekao je Plenković, dodavši da se ide prema završnim odlukama o uvođenju eura kao i o odlukama o ulasku u Schegen.





Premijera su novinari upitali o tome je li i zašto zvao glavnu državnu odvjetnicu.

“Vi ste svjedoci, mi smo bili u proteklih mjesec dana svjedoci huškanja od strane moskovskog čovjeka na Pantovčaku protiv zastupnika Zekanovića. On je njega optuživao da je učinio kazneno djelo, da ga treba hapsiti, radio je nevjerojatan pritisak na DORH i policiju. Sad je u istom tonu krenuo huškati da Banožića treba hapsiti. To je nedopustiv pritisak na dijela DORH-a. Oni, koliko je meni poznato, na nijedan od ta dva slučaja nisu reagirali. Ja sam Šipek zvao i rekao da sam u lipnju 2020. godine, tada je netko od HDZ-ovaca bio optužen, rekao da očekujem da se gledaju i na pripadnike nekih drugih stranaka. DORH je tada odmah reagirao, sutradan su reagirali. Ovdje mjesec dana moskovski čovjek huška na zastupnika i ministra. Poanta mog poziva je da vidim što se tu radi, kako ne reagiraju ako netko mjesec dana radi pritisak. A kad sam ja rekao nešto puno blaže, odmah su reagirali”, rekao je premijer.

Naglasio je da u potpunosti poštujem rad DORH-a, policije, institucija. Nalgasio je da je u zadnjih mjeseci i godina podignuta optužnica protiv cijelog niza ministara.

“Pa će onda nama netko predbacivati da imamo utjecaj na DORH. On radi nedopušteni pritisak, huška, provodi hajku. I to u koordinaciji s nekim “zviždačima” koji dobiju posao kod oporbe”, rekao je premijer.

Na pitanje je li DORH pristan rekao je; “Ne mislim da je pristan. Ja sam pustio to da vidim dokle će to trajat. On je danas došao u Šibenik i izvrijeđao zastupnika od tamo. Rekao mu je da ide jesti šargarepu. Je li to ima veze što sam ja poslao Šimpragu? Ne mislim da je DORH pristan, ali na ovo moramo reagirati, staviti točku. Pa nismo mi mutavi. Ona je tu informaciju primila na znanje. A pitajte nju što je rekla. Moja je poanta rekla da ne može netko DORH mjesec dana huškati na zastupnika u saboru i ministra. Zekanović je donio nekakvu vrećicu brašna i policija je išla ispitivati je li to brašno ili droga. Moš mislit da je bila droga. Meni njegov prijatelj Bulj donese čašu prljave vode, njega nitko nije ispitao, možda je bio otrov”.

Na pitanje što mu je odgovorila Zlata Hrvoj Šipek premijer je rekao: “Ona je primila na znanje infomaciju, a pitajte nju što je rekla”.









Kako je pemijer naglasio poanta je u tome da ne može netko DORH mjesec dana huškati na zastupnika u saboru i ministra.

“Zekanović je donio nekakvu vrećicu brašna i policija je išla ispitivati je li to brašno ili droga. Moš mislit da je bila droga. Meni njegov prijatelj Bulj donese čašu prljave vode, njega nitko nije ispitao, možda je bio otrov”, naglasio je.

“On se nije pohvalio da je zvao glavnu državnu odvjetnicu, ja sam to rekao. On stalno laže, da je moj otac udbaš, da sam ja udbaš, stalno laže da se ta laž nataloži. Ajde neka to dokaže. A da ne govorimo o laži da sam ja rekao da su generali udbaši. To je konstantno laganje i iskrivljavanje informacija. Čujem da je danas lagao da sam ja gadio Tuđmana. Još jedna laž. Ajde da nađe nekoga tko će potvrditi da sam ja to rekao. On stalno laže, ponavlja, ponavlja… Nema ništa pametno reći pa samo laže”, rekao je.









“To postaje toliko često da moram danas reagirati na to. U načelu je najbolje nekog tako nebitnog ignorirati. On na međunarodnom planu radi uslugu Moskvi. Koliki su razmjeri štete za međunarodnu reputaciju na tu glupu inicijativu…”, rekao je Plenković dodavši da će Milanovićeva inicijativa štetiti Hrvatskoj. Rekao je da je šeficu DORH-a pitao prati li što Milanović govori.

“Gdje ste vi čuli da predsjednik tjera državno odvjetništvo da hapsi zastupnike i ministre. Gdje to ima?”, rekao je Plenković. Naglasio je da je ono što je rekao njoj rekao onda i javnosti.

Na upit da komentira Banožićeve izjave o Selaku rekao je: Ne znam o tome ništa. Čak nisam vidio niti njegovu izjavu, niti sam upoznat sa tom temom detaljno. Kad se vrati, na putu je, onda ćemo razgovarati”.

Nakon toga govorio je o zamrzavanju cijena

“Što se tiče inflacije, mi stalno govorimo o tome što smo poduzeli. Zato i idemo u rebalans proračuna. Podaci za travanj sigurno nisu dobri, to je visoka inflacija, ima zemalja u EU gdje je i duplo viša. Mi ćemo posegnuti za svim alatima koje imamo, mi smo se pokazali kao intervenionistička vlada. I zamrzavanje cijena je moguće, ali to je zadnja opcija”, naglasio je.

O Milanovićevoj ideji o ukidanju Ustavnog suda poručio je To je isto neka ruska inicijativa, briljantno”, rekao je premijer ironično.