DA, TO JE REKAO! MILANOVIĆ O ĐAKIĆU: ‘On nije general, on je propalica’

Autor: Daniel Radman

Predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom svog boravka u Sinju osvrnuo se i na raskol među braniteljima, a “posebno mjesto” u njegovom obraćanju novinarima dobio je predsjednik Hvidre i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić.

Podjsetimo, Đakić je jučer rekao da neće doći na primanje kod predsjednika države.

“Tko je najavio bojkot? Nije Rojs… Đakić nije general, on je propalica“, odbrusio je Milanović.

‘Oni su generali i veliki zapovjednici’

“Ovo drugo su generali i veliki zapovjednici. Neki su dovedeni u nezgodnu situaciju jer im je poziv došao zadnji dan, a to je odgovornost ministarstva. Ne znam ni kojih ministarstava. Sljedeće godine neće biti tako. To ću sljedeće godine organizirati na svoj način”, poručio je predsjednik.

No, napomenut ćemo ni da Đakić baš birao riječi za Milanovića: “Neću prisustvovati s obzirom na sve što se događalo i ono što ne priliči predsjedniku države. Mislim da su to one notorne gluposti koje se valjaju na javnoj sceni, aposolutno nedopustive, takav čovjek nema koga primati”, rekao je jučer.

Komentirao je Đakić i opasku generala Ljube Ćesića Rojsa, on je izjavio kako je “predsjednik institucija”, a shodno tomu svi bi se zapovjednici trebali pojaviti na prijmu.

“Rojs ima pravo na svoje mišljenje kao i general Dečak, ja ne branim nikome, ali ja neću doći”, Đakićev je stav. S obzirom na sve izgovoreno, Milanovićev ‘retern’ je bio sasvim očekivan.