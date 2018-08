Da nije bilo njih, žene još uvijek ne bi smjele izaći iz kuće

Autor: Iva Hanzen

Na današnji dan, dakle 11. kolovoza, žene u Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, dobile su pravo glasa. Bilo je to ne tako davne 1945. godine.

Podsjetimo, Švedska je prva zemlja na svijetu koja je biračko pravo dala ženama – 1867. godine. Postupno su isto činile i ostale skandinavske zemlje pa Austrija, a onda i neke države SAD-a. Iako se za Novi Zeland smatra da je među prvima ženama dao pravo glasa, ondje su ga dobile tek 1893. godine. A tek u Velikoj Britaniji!? U toj kolijevci parlamentarizma i demokracije, kako joj volimo tepati, za svoja su se prava žene izborile tek 1928. godine.

Potom su žene pravo glasa dobile i u tadašnjem SSSR-u te Njemačkoj. Francuskinje i Talijanke pravo glasa su dobile tek nakon Drugoga svjetskog rata, zapravo baš kao i žene u Hrvatskoj. Zanimljiv je primjer Švicarske u kojoj je na referendumu 1959. odbijen prijedlog da žene dobiju pravo glasa. Tek su 1971. ostvarile to pravo, a u Liechtensteinu tek 1984. godine.

No, do ovih promjena nije došlo tek tako. Počeci borbe za pravo glasa i ravnopravnost žena u Hrvatskoj sežu još u 19. stoljeće. Prvo je učiteljica Marija Jambrišak 1871. godine tražila jednake uvjete rada i jednake plaće za žene i muškarce i bila je prva žena koja je to učinila, a nikako ne možemo zaboraviti enorman doprinos Marije Jurić Zagorke, prabake našeg feminizma.

Marija Jurić Zagorka bila je prva profesionalna novinarka i najčitanija hrvatska književnica, ali i jedna od najznačajnijih predstavnica feminizma u Hrvatskoj. Prije nje svakako treba spomenuti i ikonu ilirskog pokreta te pokretačicu pisanja u dnevničkoj formi na ovim prostorima Dragojlu Jarnević, ali i Slavu Raškaj koja se također još u 19. stoljeću borila za prava i emancipaciju žena.

Do značajnije politizacije većeg broja žena u Hrvatskoj i drugim zemljama bivše Jugoslavije dolazi tek tijekom Drugog svjetskog rata. One su se organizirale unutar antifašističkog pokreta u organizacije pod različitim nazivima, a na Prvoj zemaljskoj konferenciji žena, u prosincu 1942. godine, osnovan je Antifašistički front žena Jugoslavije.