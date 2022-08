‘DA NAM SE PREPOLOVLJENA KOLINDA VRATI NA TRON?’: Brutalno ‘razotkrivanje’ bivše predsjednice: ‘Držala me bez plaće, dirnula sam joj u sponzore, birajmo Lidiju Bačić!’

Autor: Dnevno.hr

Najpoznatija zviždačica Vesna Balenović ozbiljno se obrušila na medijsku sveprisutnost bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Smatra, na djelu je kampanja nostalgije za bivšom predsjednicom što smatra neprihvatljivim.

U objavi na svom Facebook profilu uputila je niz kritika i optužbi, među kojima je i ona da je kao savjetnica iz njezinog Ureda morala otići jer je dirnula u sponzore njezine kampanje.





“Moć medija ili naredba politike! Evo već mjesec dana mediji u sprezi s politikom sugeriraju građanima da naprosto “poludimo” za prekrasnom, prepolovljenom, skoro anoreksičnom mršavom i prepametnom Kolindom da nam se ponovo vrati na predsjednički tron na Pantovčaku! Evo reference za reklamu: sjedi na Pelješkom mostu kao Turčin ili buda, slika se s uposlenicima dubrovačkog restorana kao turistkinja, glumi djevojčicu od 15 godina… Eto navalite narode birat! Koja je to djela krase!! Ukinula je ured za nas zviždače, prebrisala ga je iz sheme na Pantovčaku po naredbi svojih tutora, Mesića i naftne mafije iz Ine! Ubila je zadnju nadu za borbu protiv kriminala i korupcije! Držala me je kao savjetnicu 7 mjeseci u uredu za zviždače bez kune plaće samo da odem!.. Na kraju je puknula i rekla je da moram hitno otići! Pomilovala je 2016, godine na užas građana 22 kriminalca, dilere droge, pedofila, utajivače poreza i skinula po 5 godina zatvora!.. Narode birajmo pjevačicu Lilu Bačić, prezgodna je i lijepo pjeva, sluh joj je fantastičan! I Ava Karabatić je lijepa i zgodna, bome i mlađe su! Idemo za predsjednika Hrvatske birat najljepše žene u lijepoj našoj! Dob do 35 godina i proporcije 90- 60- 90. Kakav narod takva je i Hrvatska! Krenimo u potragu već danas dok je vrijeme za birat najljepšu Hrvaticu!! Pamet, inteligencija, djela, čvrstina, moć rasuđivanja, moral, poštenje, duša, srčanost, empatija, karakter nebitni!! Krenite dok je vrijeme tražit našu misicu predsjednicu!”, napisala je Balenović.

Vesna Balenović, predsjedničina savjetnica za zviždače, smijenjena je nakon nekoliko mjeseci provedenih na Pantovčaku, nakon potvrđene informacije kako je Udruzi Zviždač tijekom 2011. godine INA uplatila donaciju u iznosu od 500 tisuća kuna, o čemu Predsjednica Republike nije imala saznanja u trenutku imenovanja gospođe Balenović, priopćili su tada iz Ureda predsjednice.

Balenović nakon smjene: Nije bilo želje da se pomogne zviždačima

Balenović je tada reagirala kako ju odluka o smjeni nije iznenadila jer ju predsjednica u četiri mjeseca nije pozvala niti na jedan brifing ili koordinaciju što je, kazala je te 2015. godine, brzo potvrdilo njezine sumnje da ju je predsjednica imenovala iz formalnih razloga, bez iskrene želje za suradnjom i namjere da stvarno pomogne zviždačima i bori se protiv kriminala i korupcije.

“Donacije o kojima je govorila Predsjednica su normalan transparentan oblik financiranja svih udruga civilnog društva i one nikako ne mogu narušiti ničiju vjerodostojnost i nepristranost”, rekla je tada Balenović.