‘DA IMA IZBORA ZA PAPU, PULJAK BI SE JAVIO’: Kuha se bitka za Split, kandidati se žestoko sučelili

Uoči drugog kruga lokalnih izbora u Splitu sučelili su se kandidat Centra Ivica Puljak i Zoran Đogaš, nestranački kandidat kojeg podržava HDZ.

Sučeljavanje se održalo u emisiji TNT na N1.

Puljak kaže, svi izbori imaju svoju neizvjesnost i naravno da je svaki rezultat uvijek moguć. No, nada se da će mu građani opet dati povjerenje.





‘Ljudi su štufi i politike i političara’

Đogaš po pitanju mogućnosti svoje pobjede kaže, čuda su uvijek moguća, ali to nije priča o čudu već o dvije različite utakmice. Misli da je jedan od razloga zašto ljudi nisu izašli na prvi krug izbora to što im se zgadila čitava priča.

“Ljudi su štufi i politike i političara i predizbornih obećanja. Imam cijeli popis obećanja koje su ljudi iz stranke Centar dali da će se napraviti, a nisu se napravila”, rekao je HDZ-ov kandidat.

Puljak: Želim biti gradonačelnik u dva mandata

Puljak će na to, nikome nije drago kada malo ljudi izađe na izbore.

“Legitimitet mene kao gradonačelnika s ovim brojevima je praktički najveći u postotku. Jedini koji je imao veći legitimitet, za par tisuća, je Kerum 2009. godine. Stranka Centar i ja kao gradonačelnik smo dobili po 30 posto glasova nego prošle godine”.

Naglašava, njegove ambicije su grad Split.

"Želim biti gradonačelnik u dva puna mandata. Moja stranka se zalaže da gradonačelnici ne budu dulje od dva mandata, da se to zakonski regulira da ne mogu. Ako budem dobar gradonačelnik i građani budu zadovoljni, nemam problema da se u politici bavim i nečim drugim".









Đogaš: Da je otvoren izbor za papu, javio bi se Ivica

Đogaš odgovara, Puljak je 12 predizbornih kampanja odradio u 10 godina.

To je čitav posao kojim se bavi. Nije on bio svih 12 puta kandidat u Splitu, nego i u Zagrebu, natječe se za svaki otvoren natječaj, za premijera, predsjednika. Ambicije su okej”.

Puljak odgovara da neće biti kandidat za predsjednika.









Đogaš mu poručuje: "Hoćete, hoćete. Da je otvoren izbor za papu, javio bi se Ivica. U tome je čitava priča. Ako ste gradonačelnik, Split mora biti prvi i jedini":

Ako bude Ivošević kriv, odlazi li sa svoje pozicije?

Puljak kaže, on ima njegovu podršku, no ako bude proglašen krivim, to je zakonska norma, on se mora povući iz politike. Nema diskusije oko toga.