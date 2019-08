CVRTILA UPOZORIO NA ZASTRAŠUJUĆ PROPUST: ‘Teško ćemo riješiti problem s migrantima, Strategija nacionalne sigurnosti štiti samo Hrvate u BiH’

Snimka horde migranata koji u pratnji bosanskohercegovačke policije bivaju praćeni sve do hrvatske granice, jučer je sablaznila javnost. BiH već mjesecima ima problema s velikim brojem ljudi, ali ovakav pritisak na hrvatsku granicu je nedopustiv. Da migranti svakodnevno ilegalno prolaze hrvatskim teritorijem, upozoravamo već jako dugo. Ipak, nikavog odgovora naše vlasti na problem ilegalnog ulaska u Hrvatsku – nema, usprkos tome što ljudi, koji žive u pograničnim dijelovima, svakodnevno svjedoče ovakvim scenarijima.

Je li krajnji čas da šaljemo vojsku na granicu, pitali smo Željka Cvrtilu, stručnjaka za sigurnost. Cvrtila je samo ponovio ono što je rekao 2015. u trenutku pokretanja migrantske krize, a to je da bez tehničkih ili fizičkih zapreka taj problem ne možemo adekvatno riješiti. Bismo li onda trebali postavljati žilet-žice kao Orban?

“Što se takve vrste fizičkih prepreka tiče, trebamo vidjeti točno gdje ih postaviti. Da se krenulo prije četiri godine, kad sam ja upozoravao na to, mi bismo sad imali kritične točke pokrivene. Ne morate sve pokriti, ne morate to raditi na Dunavu niti na najvećem dijelu Save, tamo gdje su prirodne prepreke. Ova priča da imamo 1350 km istočne granice je točna, ali nije točno da se sve mora pokrivati, jer za nešto se i priroda pobrinula”, govori nam Cvrtila.

Upozorio je na jedan apsurd i pojasnio zašto su vojske te koje su prvotno trebale čuvati granicu, a ne policija: “Oduvijek je vojska čuvala granicu, to je njezina osnovna namjena, ali po diktatu Europe, mi smo povukli vojsku u vojarne, a policija koja je oduvijek čuvala gradove, po čemu je i dobila naziv-nju smo potjerali na granice. Sad trošimo ogromne financijske resurse, moramo imati sedam-osam tisuće više policajaca nego što imamo, umjesto da nas vojska štiti i kada negdje nekoga nađe, dovede ga do prve granične postaje, gdje dalje naravno prekršajnu i svaku drugu obradu preuzima policija koja je za to obučena”. Takva vojska mogla je čuvati granice s mnogo manje resursa.

Naš nam je sugovornik pojasnio zašto je u trenutačnoj situaciji interventna policija bolje rješenje od vojske. “Što se vojske tiče inače, moramo biti jasni da je policija spremnija za sprečavanje nekakvih masivnih navala ili nereda na granicama, pogotovo interventna koja se uredovno smjenjuje na granici i pomaže graničnoj policiji”, kaže nam Cvrtila te dodaje da sama vojska, baš kao ni policija, ne može sprečiti prodor velikog broja ljudi.

Nažalost, hrvatske političke elite, uključivši i ministra Božinovića, još uvijek nemaju odgovor kako riješiti ovaj problem.”Božinović i Vlada bi sjedili na dvije stolice. Na jednoj stolici bi izigravali humanitarce koji se neće ograđivati ogradama i žicom, a s druge strane bi ipak htjeli spriječiti da Hrvatska ne postane nekakav hotspot”, prozreo je Cvrtila vladajuće.

Nismo definirali što su nam nacionalni interesi

Hrvatska nije definirala što su to nacionalni interesi, je li je to očuvanje hrvatskog naroda ili možda stvaranje kakvog multikulturalnog društva. “Naš nacionalni interes ne može biti istovjetan njemačkome ili francuskome. Npr. ako ima 70 milijuna Nijemaca, njima 5 milijuna stranaca ne može promijeniti nacionalnu strukturu i ako dobro poslože situaciju, sve ih mogu solidno integrirati”, kaže Cvrtila te upozorava, ako smo već nacija u nestajanju, “Hrvatskoj 50 tisuća može narušiti nacionalnu strukturu i sve ostalo što dolazi s velikim valom migranata odjednom, mi to ne možemo integrirati.”

Na pitanje koliko se ovakvim politikama vodi briga o hrvatskim nacionalnim interesima, Cvrtila nam je skrenuo pažnju na neobičnu točku u Strategiji nacionalne sigurnosti: “U Strategiji nije zacrtano očuvanje hrvatskog naroda. Samo je određeno očuvanje hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne i u Hrvatskoj. Tu je zaštita stanovništva nacionalni interes, a stanovništvo je bilo tko. Dakle, ako vama dođe 100 tisuća ljudi tu, onda oni postanu predmet zaštite, a ne sigurnosni rizik, tako da sve što su napravile trenutačne političke elite, ne ide u korist hrvatskog naroda, a ni hrvatske države”.

Cvrtila upozorava na jedan geopolitički problem i potencijalni nacionalni rizik za zemlju. “Ako BiH postane hotspot i ako je dugoročno naseli tisuće ljudi, to je rizik za Hrvatsku, jer u zaleđu Jadrana nemate strateško vojno-obrambenu dubinu. Nije nužno da ti migranti dođu u Hrvatsku, nego ova opcija u kojoj BiH postaje hotspot, ninama ne odgovara”, kaže Cvrtila i navodi da migranti u BiH imaju s domaćim stanovništvom nešto što ih povezuje, a to je vjerski faktor.

Neki nacionalno svjesniji narodi poduzeli su konkretnije mjere, poput naših susjeda Mađara ili Slovenaca, a odnedavno i Talijana, koji su itekako brojniji od nas. Da je ovo ozbiljan sigurnosni problem, nije dilema, ali mi uvijek pokorno slušamo Europu, dok ono što su naši nacionalni interesi, još uvijek do kraja nismo definirali.