CURE FRAPANTNI DETALJI: Tko sabotira Brunu Esih? Je li moguće da joj se ovo događa?

Tko će koga, ako ne svoj svoga; upravo se tako opisati može novonastala afera u Neovisnima za Hrvatsku, stranci u kojoj je i više no ozbiljno zaiskrilo. Naime, predsjedništvo Neovisnih, stranke koju javnost poistovjećuje sa Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih najavilo je održavanje stranačkog sabora za 22.srpanj, no koplja se između navedenog dvojca lome oko toga gdje će se stranački sabor održati.

Dok s jedne strane Esih kao predsjednica stranke članstvo poziva na sabor u Zadru, zbog kako je rekla u izjavi za naš portal činjenice da je veliki broj članstva baš iz toga kraja, Hasanbegović s druge strane članstvo poziva na izborni sabor u Zagrebu, što je dokumentom potkrijepio Tomislav Jonjić iz zagrebačkog ogranka stranke, koji je na društvenim mrežama objavio službeni poziv za sudjelovanje na Saboru stranke u Zagrebu, koje je zakazano za 22.srpanj.

Uz Jonjića i Hasanbegovića, svoj potpis na navedeni poziv stavilo je još šest od ukupno devet članova Predsjedništva stranke.

“Predsjedništvo, naime, saziva Sabor, a samo mali broj sasvim tehničkih odluka ono donosi običnom većinom glasova svih svojih članova (članak 34. Statuta); za sve ostalo traži se dvotrećinska većina svih članova Predsjedništva. Ako nekoga zanima: iako sam glavni autor stranačkog programa i skoro svih kasnijih stranačkih deklaracija te ujedno pisac svih općih pravnih akata stranke, poziv za druženje u Zadru koji bi bar oponašao formalni poziv za stranački sabor – nisam dobio. Zna se (!) kako funkcionira hrvatska demokracija, zar ne? Činjenice govore same za sebe, a posljedice su jasne i posljednjem slijepcu. Iz Svetoga pisma znamo: Propast tvoja, Izraele, od tebe sama!”, istaknuo je Jonjić na svojem profilu, međutim, njegovi neistomišljenici uzvratili su tvrdnjom da se radi o djelomičnoj informaciji te da svjesno prešućuje podatak o tome da sjednice Predsjedništva saziva predsjednica, a uporište za tu tezu našli su u stranačkom Statutu iz kojega proizlazi da šefica stranke sjednicu saziva u roku od osam dana ako pismeni i obrazloženi zahtjev za to podnese pet članova Predsjedništva, a ukoliko se predsjednik ogluši na navedeni zahtjev sjednica Predsjedništva može se sazvati u roku od 15 dana te je saziva onih pet članova.

No, ono što se također može iščitati iz iznimno žive polemike među Neovisnima jest to da tri člana predsjedništva nisu bila pozvana na dotičnu sjednicu, a iz toga pak proizlazi da je ista sazvana protivno Statutu odnosno ilegalno. Zgodno je reći kako je Marko Radoš, jedan od članova predsjedništva iz stranke istupio nezadovoljan atmosferom u istoj, a to pak dovodi u pitanje dvotrećinsku većinu Predsjedništva za koje se zalaže Hasanbegović. Nedavno je sastančilo i Nacionalno vijeće stranke pa se moglo čuti kako svi predsjednici stranačkih ogranaka podržavaju Esih, osim zagrebačkog ogranka kojim rukovodi Hasanbegović, baš stoga nameće se pitanje pokušava li dojučerašnji prijatelj Brune Esih rušiti svoju stranačku šeficu stoga što pretendira postati predsjednikom stranke, i što je uopće povod tome.

Kako tvrde dobro upućeni, Neovisni doista jesu nezadovoljni rezultatima europskih izbora, a šefici Esih dio njih zamjera to što se odbila ujediniti s ostatkom desnice, poglavito sa Suverenistima Ruže Tomašić, a radi čega su ‘ostali ispod crte’. Što god da je motiv za ovu novonastalu situaciju, jedno je sigurno, atmosfera nije dobra i sve upućuje na to da se stranka raspada na dva djela.