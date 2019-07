KAKVA OBMANA!Jeste li primijetili? Plenkoviću se omaknulo nešto što nije smio reći

”HDZ ne može biti talac jednoga čovjeka”, zagrmio je Andrej Plenković svojedobno aludirajući na svojeg prethodnika Tomislava Karamarka, no danas neka posve druga priča. HDZ-ov rejting kopni, a rekonstrukcija Vlade unijela je nemir u redove vladajuće stranke pa se tim povodom oglasio i Miro Kovač, izazivač premijera Plenkovića i jedan od kandidata za šefa stranke na predstojećim unutarstranačkim izborima. No, premda HDZ ne može, kako je sam Plenković rekao, biti talac jednoga čovjeka, Kovačeve riječi unijele su nemir u vladajuću stranku, pa su se tako na noge digli brojni HDZ-ovci, isti oni koji su jučer stajali uz Karamarka, a danas uz Plenkovića, ali i oni koji će sutra stati uz Kovača pobijedi li na izborima za predsjednika stranke.

U politici licemjerja, mogli smo, dakle, čuti da je Kovač nelojalan, netolerantan i nametljiv, jer se usudio reći kako sada, nakon rekonstrukcije Vlade, valja rekonstruirati i HDZ. Štovatelji kulta ličnosti Andreja Plenkovića i svojevrsni zaštitnici vlastitih fotelja ustvrdili su, među ostalim, i da Kovač krizu u Vladi koristi za promociju svoje kandidature za šefa HDZ-a, no nismo li taj film već gledali, samo što je onomad u glavnoj ulozi bio Plenković, a u onoj sporednoj Karamarko, kojega se na vrlo sličan, ako ne i istovjetan, način ispraćalo.

Plenković, pak samouvjereno poručuje da ćemo vidjeti tko je šef. I da, doista, vrijeme tek treba pokazati tko je šef, ali to ne znači da Kovač nema pravo biti izazivač, jer isto je to pravo uživao i Plenković. Dakle, Kovač je zapravo samo nastavio njegovim putem, služeći se čak i njegovim floskulama, jer je i sam Plenković, preuzimajući HDZ, najavljivao rekonstrukciju stranke i mijenjanje HDZ-a. Ta promjena koju je najavio neodoljivo pak podsjeća na Sanaderovu eru, jer su se za njegovim ministrima povukle korupcijske afere. Istodobno, stranački rejting istovjetan je onom iz doba Jadranke Kosor, i sve to u periodu nadolazećeg serijala izbora. I baš zato, usred krize koja je zadesila stranku, nikoga ne treba čuditi potreba za njezinom rekonstrukcijom.