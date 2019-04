Culej vojnički stao uz Brkića: Za Dnevno otkrio što ga zapravo čudi

Ravnateljstvo policije danas je na svojim službenim stranicama objavilo priopćenje kako će podignuti kaznenu prijavu protiv potpredsjednika Vlade Milijana Brkića. Podsjetimo, novi problemi za Brkića u javnost su izašli neki dan, kada se saznalo da je navodno presretao e-mailove svojoj bivšoj supruzi.

Za komentar o čitavom slučaju zamolili smo njegovog stranačkog kolegu Stevu Culeja.

“Čudi me tolika upornost u istragama vezano uz Milijana, a još me više čudi oslobađanje Radenka Alavanje. Da smo toliko energije trošili na ono što je hrvatskome društvu, a i meni, i mnogima, najbitnije, a to su ratni zločini, ovo bi bilo na margini. Usput. Imam daleko važnijih problema u životu, kao i mnogi Hrvati, od ovoga što se trenutno radi. Ali ništa nije za džabe. Sve je za nešto. Vidjet ćemo u budućnosti što će to biti”, rekao je Culej.