Culej u Saboru postavio sliku s pozdravom ‘Za dom spremni’: Jakovina ga optužio za rehabilitaciju ustaštva

Autor: Hina

Na izložbi uoči obljetnice pada Vukovara koju je u Saboru organizirao HDZ-ov Stevo Culej, donesena je i slika koja prikazuje ubijenog francuskog dobrovoljca Jean-Michela Nicoliera u HOS-ovoj uniformi, djelo Damira Kukavice, javlja N1.

Autor izložbe Stevo Culej izjavio je: “Gospoda koja su primijetila legalni znak postrojbe HOS-a koji se nalazi na umorenom Jean-Michel Nicolieru ubijenom na Ovčari čije tijelo nije pronađeno i čijeg ubojicu nije stigla pravda – nalazi se legalna oznaka u trenutku u kojem je ubijen. Gospodi kojoj je to sporno, znam zašto im je sporno. Ali mi nije jasno zašto im nije sporno koji su znak nosili oni koji su ga ubili, nosili su zvijezdu petokraku koja ništa dobro hrvatskom narodu nije donijela, četničku kokardu, četiri slova S, mrtvačke glave… Nije im sporno što oni koji su ubijali slobodni šeću Vukovarom. I moje kolege iz Sabora koje su rekli: Mi nećemo na njegovu izložbu. A niste ni dobrodošli ako se ne osjećate dobro na izložbi…”.

S druge strane, povjesničar Tvrtko Jakovina tvrdi suprotno:

“Mislim da je ovo jedan od dobrih pokazatelja gdje je došla Hrvatska u zadnjih trideset godina i gdje je došla otvorena rehabilitacija onoga što se događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ovo je ustaški pozdrav, nosile su ga jedinice HOS-a koje su ukinute i apsorbirane od Hrvatske vojske i taj pozdrav nije bio u upotrebi dok je Franjo Tuđman vodio rat jer je bilo vrlo jasno što taj pozdrav znači. To što je jedan Francuz ili su neki vojnici to nosili, bilo je jasno zašto su oni to uzeli. Od tog dijela se trebamo maknuti. To ne govori ništa o njegovoj žrtvi, vodotornju, Eiffelovom tornju”.