ČUDO NEVIĐENO U HRVATSKOJ! Godinama su HDZ i SDP ovo odgađali: Evo zašto

Zašto se do sada čekalo s digitalizacijom države koja u doba koronakrize sasvim solidno funkcionira, pitanje je to koje postavlja dobar dio javnosti, ali i pitanje kojim se pozabavio pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević priznajući da se koronakriza itekako odrazila na naš privatni i poslovni život.

”Tako se u Hrvatskoj dogodilo čudo neviđeno, državna administracija i javne službe odjednom mnogo toga mogu odraditi putem interneta, običnim mailom, a ne kao prije obilaženjem šaltera i čekanjem u redovima.

Kao što je povijesni presedan da se u Hrvatskoj već dugo vremena niz Vlada laprdalo o tome da će baš oni, baš njihova Vlada digitalizirati javnu upravu i javne službe. Naravno, godinama su to bila puka i lažna izborna obećanja, sve je išlo pretraljavo i sporo, jer joj se i birokracija odupire, a očito i sama vlast odupirala digitalizaciji. I onda dođe pandemija koronavirusa i odjednom se sve može digitalno, svi prešli na internet, na e-mailove, samo da se ne dolazi fizički u institucije ili da se to svede na što je moguće manju mjeru.

Ustrojavaju se i informatički prate nove evidencije,zahtjevi se podnose elektronički itd.., sve preko naoći postaje moguće.Znači, može se sve, ali u nas je očito i za ubrzavanje digitalizacije trebale izvanredne okolnosti da se konačno priključimo državama 21.stoljeća”, kaže Kovačević dodajući da su vlasti i ranije mogle na znatno jednostavniji način mogli riješiti brojna bitna pitanja.

”Znači vlasti su jednostavno mogle riješiti pitanje popisa birača,spriječiti glasovanje mrtvih, dvostruko glasovanje, ali nisu to htjele. Vlasti su mogle jednostavno provjeriti broj potpisa referendumskih inicijativa .

Mogle su ali nije to odgovaralo Andreju Plenkoviću i tadašnjem njegovom pulenu Lovri Kuščeviću te su proglasili preko 400 tisuća hrvatskih državljana da su nepismeni. Jednako tako su jednostavno mogli utvrditi broj stanovnika Vukovara, posebno u vezi dvojezičnosti i broja Srba, ali nisu to htjele jer nije odgovaralo njihovom koalicijskom partneru Miloradu Pupovcu.

Naravno mnoge stvari nam posataju jasnim i dolazimo do odgovora tko je u biti sprječavao digitalizaciju javne uprave i javnih službi. Sprječavale su to vlasti, vlade HDZ-a i SDP-a jer im je to odgovaralo”, zaključuje Kovačević.