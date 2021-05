‘CRVENA’ RIJEKA REKLA JE ‘NE’ PEOVIĆKI: Miletić četiri puta popularniji, ostavili su je čak i ‘anonimusi’

Autor: Daniel Radman

Katarina Peović bacila se u utrku za gradonačelnicu Rijeke, osokoljena solidnim rezultatom na lanjskim parlamentarnim izborima.

Tada je bila je nositeljica zajedničke liste Možemo! i njezine Radničke fronte u VIII. izbornoj jedinici, a u Rijeci su tada skupili solidnih 10 posto glasova. Od toga je Peović pokupila 45 posto preferencijskih.

“Uistinu predstavljamo pravu ljevicu koja je u toj izbornoj jedinici doista dugo čekana, jer ljudi u toj izbornoj jedinici uvijek bili ulijevo, ali nisu imali stranku koja bi bila ulijevo. Niti SDP, niti IDS nisu lijeve stranke”, pojasnila je svoje pozicioniranje na tamošnjoj političkoj sceni.

Miletić dobio četiri puta više glasova!

No, iako je očekivala da u Rijeci postoji daleko veći bazen ‘lijevih’ glasača, onih koji su nezadovoljni kako je SDP proteklih 30 godina vodio grad, doživjela je pravi fijasko.

Skupila je tek 1.142 glasa ili tek 2,88 posto, što je bilo dovoljno tek za osmo mjesto. Ispred nje našli su se i Nebojša Zelič iz Možemo! i Ana Blečić Jelenović iz Liste za Rijeku koji su imali daleko manju medijsku pažnju, a s sigurno je neće obradovati ni činjenica da je MOST-ovac Marin Miletić dobio četiri puta više glasova!

Predsjednički izbori bili su bolji indikator od parlamentarnih

Ipak, ako vratimo film unazad dolazimo do toga da ni na parlamentarnim izborima u Rijeci Peović nije osvojila puno više. Tad je bila nešto uspješnija, no i dalje je to bilo 1.958 glasova. U istoj izbornoj jedinici bili su Vojko Obersnel i Peđa Grbin koji su dobili 3.232, odnosno 3.323 pa je valjda postojala neka računica da bi im mogla koliko-toliko parirati ili, barem, ući u gradsko vijeće.

No, pokazalo se da je to preambiciozno. Zapravo, više nalik predsjedničkim izborima. Ako se vratimo u 2019. , ni tu Peović nije baš blistala. Osvojila je tek sedmo mjesto, s 1.469 glasova, a ispred nje su bili, primjerice, i Dalija Orešković i Dario Juričan.