Crnoja je Karamarkovu Vladu napustio zbog barake: Zašto europski Plenković štiti svoje aferama ukaljane ministre?

“Stranka ne može biti talac jednog čovjeka!” Na krilima tog slogana Andrej Plenković postao je predsjednik HDZ-a, a zatim i premijer u Vladi koja gomila afere jednu za drugom, dajući nam naslutiti da smo svi mi s ove strane vlasti zapravo taoci njegove taštine i želje za opstankom na poziciji. Sve je to aktualni šef vladajuće karavane u toj jednoj, kultnoj rečenici, spočitao svojem prethodniku Tomislavu Karamarku, koji se s vlasti pokupio zbog afere koja se ne može smatrati ni izbliza tako ozbiljnom kao što su afere koje je nanizala Plenkovićeva europska svita.

Štoviše, iz Karamarkove Vlade, pod pritiskom medija, zbog barake je, nakon samo nekoliko tjedana, otišao ministar branitelja Mijo Crnoja, a mnogi se i danas pitaju koliko je to, i je li uopće bilo pravedno. A pitaju se zato što takva pitanja otvara upravo Plenković, koji ovih dana vodi kokošarski rat s koalicijskim partnerima iz HNS-a, čiji se ministri Divjak i Štromar nisu pojavili ni na sjednici Vlade. Pojavio se zato ministar Lovro Kuščević, čovjek za sve predsjednike, kojega, poput zbora žaba, svi HDZ-ovci, predvođeni “big bossom” Plenkovićem, brane, jer, eto, bogatstvo mu se potkralo, a netko podmeće toj nadasve uspješnoj Vladi i šefu Plenkoviću. Prenamjene zemljišta koje su išle na ruku Kuščeiću, neupisana vila, masa nekretnina koje ne može objasniti, sve su to podmetanja na račun HDZ-ovaca koji su, primjerice, svojedobno na noge ustajali zbog grijeha bivše ministrice kulture Andree Zlatar-Violić koja je ostavku podnijela nakon što je revizijom otkriveno da je službenu karticu koristila u privatne svrhe. O kako su tada bili glasni i složni HDZ-ovci u zazivanju njezine ostavke, u prozivkama!

Da su hrvatski političari moralni, kao što zbog morala prozivaju druge, Šveđani bi u Lijepu Našu slali svoje političare na instrukcije iz morala. No, jeftin je moral u nas, političarima je on smokvin list, što potvrđuje i cijeli niz onih koji danas igraju utakmicu s Plenkovićem. U kojoj bi to normalnoj zemlji s jasno usađenim moralnim načelima Žalac, nakon što joj se u dvorištu ukazao Mercedes koji nije uspjela objasniti, ostala na vlasti? U kojoj bi državi ministrica pokosila dijete s nevažećom vozačkom i ostala na vlasti uz pravdanje da je to “sitni previd”? U kojoj bi zemlji Tolušić, nakon suludih priča o roštiljarnici, ostao na vlasti? U Plenkovićevoj europskoj Hrvatskoj, koju je uspio posramiti i Milanović, čiju je Vladu zbog maila napustila Holy, i Karamarko, iz čije je Vlade, koju je tada vodio Orešković, otišao ministar Crnoja, izjavivši sam da ne želi biti uteg Vladi.