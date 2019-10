CRNI SCENARIJ SE OSTVARUJE! Kolindi su ruke vezane: Škoro i Milanović stjerali je u kut

Borba protiv korupcije, demografija, gospodarstvo, bolji život za sve građane! Dodirne su ovo točke s kojima su u kampanju za predsjedničke izbore krenuli svi kandidati, predvođeni predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, ali i Miroslavom Škorom te Zoranom Milanovićem. Ruku na srce, riječ je o dobro znanim floskulama karakterističnima za svake izbore. Ipak, te floskule mogle bi se profilirati u jednu od poteškoća u kampanji aktualne šefice Kolinde Grabar-Kitarović, jer iza njezine kandidature stoji HDZ, stranka koja je trenutačna na vlasti, a koja snosi veliki dio odgovornosti za sve probleme o kojima će progovarati predsjednički kandidati. Predsjednici, izgleda ovih dana baš ništa ne ide na ruku, pa su tako njezinu kandidaturu zasjenile didaskalije koje su procurile u javnost, a koje je iskoristio Zoran Milanović kako bi je ismijao. I inače, kada je o Milanoviću riječ on ne miruje, u kampanji je vrlo intenzivno, obilazi teren, komunicira s lokalnim stanovništvom i lokalnim medijima, a poseban akcent stavlja na Dalmaciju. Kako tvrde izvori bliski bivšem šefu stranke, SDP je na nogama, članstvo se masovno mobilizira, a kao pozitivnu stavku izdvajaju i ujedinjenje ljevice, koje im ide naruku. Škoro je pak, poseban naglasak stavio na mlade ljude, a osim toga bazirat će se i na građane koji inače ne izlaze na izbore. Stoga mu je cilj proputovati državu uzduž i poprijeko kako bi građane uvjerio da je on alternativa svim dosad viđenim političarima. Škoro se u kampanji nema namjeru osvrtati na aktualnu predsjednicu, on će baš poput Milanovića fokus staviti na to da kritizira Plenkovića i njegovu nepopularnu Vladu, a ta stavka mogla bi ozbiljno ugroziti predsjednicu. Premda svjesna svih problema koji su se nagomilali u Plenkovićevoj Vladi, njegovi puleni ti su koji za nju odrađuju terenski posao i mobiliziraju članstvo te su joj samim time ruke vezane.