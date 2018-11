‘CRNA DALIJA’ PONIZILA VETERANE: Oni su metastaze karcinoma iz starih vremena

Autor: Marin Vlahović

Iako nema nikakvu političku platformu, ili barem neke obrise budućeg političkog programa, Dalija Orešković, postala je sveprisutna u javnosti i medijima. Gotovo svaki dan, izlaze novi intervjui za novine i portale, a redovito nastupa i na svim televizijama.

Novosti negiraju Domovinski rat, Orešković se s njima slaže?

Nema sumnje, gospođa Orešković legitimno i argumentirano kritizira postojeći sustav, ali čini se, kako u kontekstu ideologije i svjetonazora, ne zastupa razmišljanja i stavove velike većine građana Republike Hrvatske. Dalija Orešković, ima potencijal preuzeti dio birača Glasa, pa i krajnje ljevice, no svaki skeptični birač, trebao bi se zapitati, da li je borba Dalije Orešković za pravednije društvo selektivnog karaktera? Naime, u novom broju Srpskih Novosti, izašao je i intervju s gospođom Orešković, u kojem ona de facto, kao glavne probleme u Hrvatskoj, vidi branitelje, Crkvu i desnicu. U stvari, sama činjenica da je dala intervju tjedniku koji je poznat po naslovnicama poput „Lepa naša, lepo gori“, dovoljno govori o politici koju zastupa. Kada se obračunava s ortaklukom, političkom korupcijom i financijskim malverzacijama, Dalija Orešković redovito zaobilazi Milorada Pupovca, SNV i SDSS. Sve navedeno, nije javna tajna, ali neki odgovori gospođe Orešković Srpskim Novostima, uistinu bi mogli izazvati opravdanu reakciju javnosti, pa i osudu braniteljskih udruga.

Na pitanje novinara koje je njeno mišljenje o mitskom statusu Franje Tuđmana i veteranima rata, Orešković je odgovorila:

„To su sve metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana….“

„Kolinda Grabar-Kitarović je zagadila javni prostor na domaćoj i međunarodnoj političkoj sceni“!

U istom razgovoru, ponovno je bila kritična i prema predsjednici Republike Hrvatske, Kolindi Grabar-Kitarović.

„Živi u jednom umjetnom svijetu, u stanju institucionalne sljepoće. Prema njezinom radu nisam dovoljno kritična ni ja niti drugi, s obzirom na to kako ona obavlja svoj posao, a to je način da dok državu potresaju najveće afere, kada je jasno da paraobavještajno podzemlje ima svoje krakove u svim strukturama, kada je pravosuđe u svom radu gotovo paralizirano- ona odgovara ili šutnjom ili relativiziranjem i omalovažavanjem značaja tih afera. Predsjednica se za to vrijeme bavi nekakvim rebrendiranjem Hrvatske, smatrajući svojih uspjehom to što joj se netko javlja po nekakvim pubovima u inozemstvu, a ne bavi se razlozima zbog kojih ljudi sele iz ove zemlje. Predsjednica za to vrijeme otvara centar za mlade u prisutnosti Darija Kordića, osuđenog ratnog zločinca, čije su brojne žrtve upravo maloljetnici, djeca. „

Novosti su Daliju Orešković pitali i o utjecaju Crkve i da li je Hrvatska sekularna država?

„Ne, nije sekularna država. Način na koji se Vatikanski ugovori implementiraju i osjećaju danas u državi negiraju načelo sekularnosti države kojem ja iz svojih najdubljih profesionalnih, a onda i osobnih uvjerenja, težim.“

Orešković se osvrnula i na stalne priče o njenoj eventualnoj kandidaturi za predsjednicu Republike.

„… Ta funkcija, unatoč svojim ograničenim ovlastima, u ključnim pitanjima može biti jezičac na vagi. Jedan novinar je dobro primijetio- da je ta funkcija nebitna, onda Kolinda Grabar-Kitarović ne bi uspjela u tolikoj mjeri zagaditi javni prostor što na domaćoj, što na međunarodnoj političkoj sceni, kao što je učinila. „

Na samom kraju intervjua, o kritikama radi nedostatka organizirane infrastrukture, Orešković je rekla:

„To nije kritika, to je realno stanje. Naravno da je lakše skočiti na gotovo, da sam to htjela, priključila bi se nekoj stranci koja već postoji. Hrvatskoj nije potrebna još jedna stranka s još jednim viđenim programom, potreban nam je potpuni institucionalni redizajn…“