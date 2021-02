Čovjek koji je stvorio Milana Bandića: Bio je već tada poseban, imao je jasne stavove, spojilo nas je ‘to’ nacionalno

Autor: Iva Međugorac

Milan Bandić bio je zagrebački gradonačelnik nešto više od 20 godina. Preminuo je tijekom mandata, 28. veljače 2021., od posljedica srčanog udara u KB-u Sveti Duh u Zagrebu, u 66. godini života. Bandić je rođen u zaseoku Bandića Brig u Općini Grude. Nakon osnovne i srednje škole u Grudama, dobio je studentski kredit i otišao na studij u Zagreb. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a istovremeno je i naporno radio na teškim fizičkim poslovima kako bi otplatio kredit. Radio je na istovaru šećera i ugljena te žbukanju pročelja gradskih zgrada. Tih studenskih dana upoznao je i svoju buduću suprugu Vesnu.

Kada je kao skroman mladić, iz svoje rodne Hercegovina, Milan Bandić kretao put velikog Zagreba, mora da nije ni slutio gdje će ga život odvesti. Spretnost, mreža poznanstava, odricanje, ali i politička mudrost prikovale su ga u fotelju zagrebačkog gradonačelnika te spada u skupinu najdugovječnijih gradonačelnika u Hrvatskoj. Kako mu je to pošlo za rukom, na prvu vjerojatno ne bi znao odgovoriti ni on sam, no odgovori se nekako stihijski sami po sebi nude. Osim što se Bandić uistinu znao prodati te je ostavljao dojam čovjeka iz naroda, svakako je zanimljiva i mreža afera i kaznenih prijava koje su se splele oko njega, a zbog kojih je završio i u Remetincu.

Svojedobno je upravo za naš portal Zdravko Tomac, pokojni SDP-ovac, govorio da je na neki način stvorio Milana Bandića, budući je bio njegov dugogodišnji politički mentor. Njih dvojica su se upoznali sredinom 70-ih godina na Fakultetu političkih nauka, danas Fakultetu političkih znanosti. Bandić, tada 19-godišnjak, prema vlastitom opisu, u Zagreb je došao sa smeđim kuferom od skaja u koji je spremio plan Zagreba, dva kompleta donjeg rublja, traperice i dvije majice, stigao u Zagreb iz rodnih Gruda.

Tomac je postao Bandićev mentor za diplomski rad i ovako ga je opisao:

”Bio je iskren i volio je razgovarati, više o politici nego o teoriji. Bio je već tada poseban, imao je jasne stavove, imao je svoju viziju i pokazivao je velike ambicije. Od početka je pokazivao jednu želju da mijenja svijet, a tu smo bili slični. I ja sam se morao boriti jer mi je otac bio u logoru, Hrvati su bili neravnopravni, smatrao sam da moram tražiti načine da se borim za slobodu svoga naroda i to sam prepoznao i kod Bandića. Nas je spojilo to nacionalno, ali i socijalno jer smo i jedan i drugi osjetljivi na sirotinju”. Bandić i sam korijene vuče iz skromne obitelji, rođen na Bandića Brigu, u zaseoku Pogana Vlaka, preživljavao je sadeći duhan. Milan, te njegov brat Dragi i sestra Tonka prije i poslije škole radili su na polju kako bi pomogli roditeljima Blagici i Jozi.









”Prve gaće i kaputa malo, sašilo mu kad u školu slalo, bos najviše hoda je po selu, zimi ljeti kroz godinu cijelu, tvrd mu taban u obiju noga, žesticu draču gazit moga, kad je prvi razred pohađao, od krmeta opanke imao”, pjesma je grudskog gusara Šimića koja prilično slikovito opisuje Bandićevo djetinjstvo. Kada je priveo kraju gimnaziju u Grudama, Bandić zahvaljujući studentskom kreditu odlazi u Zagreb, gdje je radio razne poslove, dakako uz studij. ”S prijateljima sam ožbukao pola ulice Mikulići u Črnomercu i dobro zaradio”, napisao je Bandić u biografiji. Kolege koji su bili njegova generacija na fakultetu sjećaju se da je Bandić volio šalu, društvo i pjesmu.

Njegova politička karijera krenula je ulaznom putanjom 1993. godine, kada postaje tajnik gradske organizacije SDP-a. Dvije godine kasnije sjeda u zastupničke klupe u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, a šef zagrebačkog ogranka stranke postaje već 1997. godine.

Na izvanrednim izborima u Zagrebu 2000. godine postao je zagrebački gradonačelnik, a mjesto je osvojio i na redovnim izborima godinu kasnije. No, ostavku je podnio 2002. godine nakon što je pod utjecajem alkohola prouzročio prometnu nesreću i pokušao podmititi policajca koji ga je prijavio. Tada ga mijenja Vlasta Pavić, no već na izborima 2005. godine opet postaje nositelj partijske liste te osvaja 40,95 posto glasova i ponovno staje na čelo Zagreba. Kada je Račan umro, kandidira se za šefa SDP-a, ali iz te utrke ispada već u prvom krugu. Na idućim lokalnim izborima u svibnju 2009. godine, koji su ujedno bili i prvi izravni izbori, pobjeđuje Josipa Kregara u utrci za gradonačelnika, a iste te godine kandidira se i na predsjedničkim izborima radi čega ga SDP briše iz članstva. Izgubio je u drugom krugu od Ive Josipovića.









Otkako je ravnao gradskom politikom uz Bandića su se vezivale razne afere – od toga da je dodjeljivao poslove kumovima, razmjenjivao gradska zemljišta na štetu grada do poslova s nadstrešnicom. Na sve te prozivke Bandić je nerijetko odgovarao u svome stilu: ’Kaj bi Bandić kao Batmen 24 sata? 16 sati sam na ulici, 24 ne mogu bit – s dva pištolja i dvije puške hodao i gledao što ko radi po gradu?’. Milan Bandić predstavljao se kao čovjek iz naroda, radoholičar. Radio je ono što njegovi kolege ne rade uvijek s osebujnim stilom izražavanja. A Zagrepčani su to prepoznali kao prednost, sudeći po tome što je toliko godina bio na gradonačelničkoj funkciji.