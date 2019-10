ČOVIĆ UZ KOLINDU: HDZ-BiH podržat će predsjednicu u utrci za Pantovčak

Autor: Dnevno

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović potvrdio je kako će njegova stranka podržati sadašnju hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar -Kitarović u utrci za još jedan mandat, a izrazio je nadu i kako će predstojeće predsjedavanje Hrvatske Vijećem Europske unije pomoći BiH da sustigne druge države regije u nastojanjima da se priključe EU, objavio je u ponedjeljak sarajevski “Dnevni avaz”.

U intervjuu za ovaj list Čović je kazao kako je njegova stranka spremna osigurati potporu Grabar-Kitarović i u predstojećoj kampanji za predsjedničke zbore. “HDZ BiH će se priključiti kampanji kada ona formalno počne”, kazao je Čović potvrdivši na taj način nastavak bliske suradnje dva HDZ-a u izbornim kampanjama.

Građani BiH koji imaju i hrvatsko državljanstvo imaju pravo glasovati na izborima za predsjednika Hrvatske i njihovi glasovi vrijede kao i glasovi svih građana koji žive u Hrvatskoj, dok na izborima za Hrvatski sabor glasuju u okviru izborne jedinice za dijasporu koja bira tri zastupnika.

Čović je kazao kako se nada da bi uloga koju će Hrvatska iduće godine imati u EU mogla pomoći BiH u napreku ka članstvu u Uniji, koje i dalje smatra iznimno važnim bez obzira na negativne signale što ih je poslala Francuska protiveći se otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

“Čini mi se da predsjedavanje Hrvatske Unijom u prvoj polovici sljedeće godine daje šansu da BiH sustigne Albaniju i Sjevernu Makedoniju jer smo mi sve uvjete ispunili osim što nismo formirali vlast“, kazao je Čović.





Izaslanstva HDZ BiH i Stranke demokratske akcije (SDA) na čelu s Bakirom Izetbegovićem trebala su se sastati u ponedjeljak u nastojanju da deblokiraju proces uspostave vlasti, no taj je sastanak u zadnji trenutak odgođen, a Čović je ustvrdio kako je to bilo zbog privatnih Izetbegovićevih obveza te da će se sastanak održati idući tjedan.

Čović je potvrdio kako će on u pregovorima sa SDA nastaviti inzistirati na izmjenama izbornog zakona.”Ključ je Izborni zakon. Sigurno ćemo otvoriti pregovore i temeljno je načelo da jedan narod ne bira drugome predstavnike ili, pojednostavljeno, želimo imati legitiman izbor predstavnika naroda tamo gdje to nalaže Ustav. Mi moramo govoriti i o Mostaru gdje izbore nismo održali 12 godina. To su primarna pitanja koja su i obveza iz odluka Ustavnoga suda BiH“, kazao je Čović sugerirajući kako bi najbolje rješenje bio izborni model koji primjenjuje Belgija.

Njegov recept za deblokadu funkcioniranja vlasti na državnoj razini jest da se Vijeće ministara BiH uspostavi odmah, a da to tijelo onda postupno nastavi raditi na provedbi reformi koje bi BiH približile NATO-u. Čović je kazao kako članstvo u NATO-u jest cilj koji podupire i njegova stranka, ali smatra da na tome ne treba inzistirati, kako to radi SDA, jer je riječ o procesu koji, po njegovu sudu, neće biti okončan niti za 20 godina, ako se nastavi sadašnjim tempom.