ĆORIĆ : Liste Ruže i Esih izgledaju udbaški! Zanima ih samo novac! To su male vođe, velikih ambicija

Političkom opcijom Desno kao što je poznato ravna Anto Đapić, no osim njega tu opciju tvori i nekadašnji pravaš Pero Ćorić, koji u razgovoru za naš portal otkriva kako stranka u čijem radu i sam sudjeluje nema namjeru sudjelovati na svibanjskim izborima za Europski parlament.

”Nekoliko ovih lista, Suverenisti pa kojekakve desne stranke, to su po mojoj procjeni sve male vođe velikih ambicija. To je nekakva moja percepcija. Sve te njihove ambicije u načelu se svode na financijsku moć, koja eto tako zanima i jednu Ružu Tomašić. Ništa drugo njoj nije bitno”, komentira Ćorić koji je s europarlamentarkom kako kaže ranije surađivao.

”Ona je do jednog mandata na HDZ-ovoj listi došla uz moju potporu. Nije naučila školu kasnije koju je imala. Dva je puta išla na parlamentarne izbore, dakle za mandata kad je išla na listi HDZ-a u svojoj općini osvojila je 243 glasa, a na sljedećim parlamentarnim izborima u koaliciji s Obiteljskom strankom dobila je 18 glasova i neće ih ni sada dobiti više. Sve te grupacije koje su tamo iskočile su iz tri šešira, kako god to gledali, to je šešir Pere Ćorića, Tomislava Karamarka i Ante Đapića. Možemo ih svrstati u takve grupe, tamo je Hrvoje Niče, Marijan Pavliček, mislim da nisu dorasli takvim trenucima i to je nastavak onoga na što smo ukazivali kada su se provodila i posljednja dva referenduma. Tu je sudjelovala Kristina Pavlović i gospođa Markić, to su bili njihovi egoi, mi smo tada tvrdili da referendum nije dobro pripremljen, i dogodio se fijasko. Na žalost, mislim da će se to dogoditi i sada, a nakon toga mi možemo stupiti na scenu”, kaže Ćorić koji trenutno obilazi teren diljem Hrvatske.

”Svi ti pozivi za ujedinjenje desnice, to su govori s figom u džepu. Kada govorimo o gospođi Bruni Esih i toj grupaciji, to su salonski političari, to nisu ljudi od terena, nasjeli su na iste štosove i nisu iskoristili dobro svoj put. Ovo kao da je Udba određivala. Na jednoj listi jednog generala, na drugoj drugoga. Tu imate Brunu,tamo Ružu. To je u startu osuđeno na propast.

Mi radimo na platformi na kojoj bi se svi ravnopravno mogli okupiti, a da to ne bude okupljanje po vertikali već po horizontali”, ističe naš sugovornik kojemu je jedini cilj u politici vlast, jer samo s te pozicije može se nešto promijeniti. Onaj tko želi preuzeti vlast bez HDZ-a živi u iluziji, a to je, navodi trošenje energije u prazno. ”Treba se spojiti s jednim ozbiljnim krilom HDZ-a ili nešto drugo raditi. Plenković je sastavljajući listu otvorio prostor ljudima koji su na terenu jaki, sačekajmo da to sve prođe, ima ih dosta, a oni moraju sami procijeniti što im je činiti. HDZ-u rejting kojega sada ima nije dovoljan za pobjedu na parlamentarnim izborima, a ovo što će doživjeti na euroizborima biti će pirova pobjeda, ne sumnjam da će osvojiti pet mandata, oni imaju stranačku mašineriju, a izlaznost će biti mala, dakle oni će osvojiti pet, a sve ovo će biti fijasko”, prognozira Ćorić te najavljuje svoju platformu unutar koje okupljaju ljude i nastoje uskoro prezentirati svoje planove. ”Dugo smo tražili lidera, i to je bila naša greška, ali mi sada zagovaramo desetak teza kroz koje ćemo se pripremati za predsjedničke i parlamentarne izbore”, zaključio je Ćorić.