ČLANOVI ZNANSTVENOG SAVJETA OKRENULI LEĐA LAUCU! U pismu objasnili što mu sve predbacuju: ‘Svatko tko šalje takve poruke iznosi neistinu’

Autor: Dnevno

Pet članova vladina Znanstvenog savjeta odlučilo je reagirati na posljednje izjave Gordana Lauca. Oni su se pismo odmaknuli od njegovih tvrdnji jer relativizira “učinkovitost epidemioloških mjera”.

Pismo potpisuju Andreja Ambriović-Ristov, Nenad Ban, Petra Klepac, Branko Kolarić i Igor Rudan.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

“U potpunosti se ograđujemo od svih istupa prof. dr. sc. Gordana Lauca o pandemiji COVID-19 od ljeta 2020. godine do danas. Pritom, posebno se ograđujemo od njegovih poruka ili insinuacija gdje proglašava pandemiju na bilo koji način završenom, tvrdi da postoje okolnosti u kojima se “bolje” zaraziti, relativizira učinkovitost epidemioloških mjera i potrebu za njihovom primjenom, preporučuje cijepljenje samo osobama starijima od određene dobi, ili insinuira da u Hrvatskoj postoji bilo kakav oblik povezanosti povećane smrtnosti stanovništva sa cijepljenjem.

Nadalje, svatko tko šalje poruke da bi se bilo tko od nas mogao slagati s istupima prof.dr.sc. Gordana Lauca o pandemiji COVID-19 ne govori istinu. Naši stavovi o pandemiji COVID-19 temeljeni su na već postojećem predznanju iz potrebnih struka i na znanstvenim spoznajama koje stalno pristižu, te često uvjetuju promjene i prilagodbe strategije odgovora na pandemiju COVID-19, koje javnosti zatim treba dodatno objasniti. Zbog toga je iznimno važna odgovorna interpretacija znanstveno prihvaćenih spoznaja u svakom trenutku pandemije, kako bi se javnost ispravno informirala, te se u najvećoj mogućoj mjeri zaštitili ljudski životi i očuvala ekonomska aktivnost građana Republike Hrvatske.”, navode znanstvenici.

Podsjetimo, Lauc je nedavno podigao “Prašinu” kada je na Facebooku napisao da su cjepa loša zaštita od zaraze.

“To da su cjepiva loša zaštita od zaraze je jučer bio gotovo pa konsenzus Znanstvenog savjeta. Istina je jedna, samo se ponekad malo sporije probija ako protiv sebe ima pandemijski marketing”, napisao je.

Reagirao i Beroš

Kasnije je tu svoju izjavu dodatno pojasnio.









“Bolest i zaraza nisu isto. Cjepiva nisu slaba zaštita od bolesti, nego od zaraze. Slabo su učinkovita u sprečavanju širenja zaraze. To je jučer na Znanstvenom savjetu nekoliko kolega iznijelo kao znanstvenu činjenicu. Istraživanja su pokazala da nakon pet do šest mjeseci pada zaštita od zaraze. Cjepivom nećemo zaustaviti virus jer on neće nestati, ali važno je da se svi cijepe jer će svi prije ili kasnije doći u doticaj s virusom”, rekao je na N1 televiziji.

Na njegovu izjavu reagirao je i ministar zdravstva Vili Beroš.

“I u medijima i šire imamo različite teorije koje se odnose na samo cijepljenje i na postojanje nuspojava. Potpuno je jasno i svi znanstvenici su suglasni da je cjepivo najbrži i, u ovom trenutku, jedini izlaz iz krize, a naravno pritom naglašavaju da moramo i dalje biti svjesni i poštivati osnovne epidemiološke mjere”, rekao je Beroš dodajući da je važno da se u javnost šalju jasne usuglašene poruke.

Članovi Znanstvenog savjeta su, između ostalih, Alemka Markotić, Krunoslav Capak, Dragan Primorac, Miroslav Radman, Igor Rudan, Gordan Lauc, Nenad Ban, Branko Kolarić, Ozren Polašek, Petra Klepac, Andreja Ambriović Ristov i Zvonko Kusić.