ČIPIRANJE POČELO: Prvi šibenski ‘čovjek-kiborg’ rukom plaća račune u dućanima i bankama

Denis Periša, Šibenčanima poznat i kao Darkman, ugradio je ispod kože na dnu palca čip, koji mi omogućuje da samo rukom plaća račune na u dućanima i bankama, a na čipu veličine zrna riže su mu sve šifre za otključavanje vrata, mobitela i ostalog što Periša misli da mu je potrebno. Prvi šibenski kiborg, napravio je to jer voli napredne tehnologije, a i ne da mu se više nositi snopove ključeva, brdo kartica i osobnih dokumenata. Ovako mu se sve nalazi ispod kože kod palca.

“Taj XNT čip na koji mogu prekopirati sve kartice i dokumente naručio sam ima veće neko vrijeme preko Internet stranice Dangerous Things, ali tek sam sad našao nekog koji će mi to i ugraditi. Nije baš zgodno ime za web site, ali mene je privuklo. Koliko sam proučavao, dosta ljudi te čipove ugrađuju sami sebi, ali ipak nisam htio riskirati ništa i našao sam jednu privatnu kliniku u Zadru koji su mi to sve napravili za pet minuta uz lokalnu anesteziju. Ne znam nikog da je to dosad napravio od Hrvata”, za ŠibenikIN govori najpoznatiji šibenski haker.

Periša nije siguran ni je li to što je napravio uopće legalno. “Znam da su vani, gdje je taj pokret sve jači i jači, u nekim zemljama htjeli zabraniti ugrađivanje čipova u ljude. Međutim, mislim da o tome u Hrvatskoj uopće i ne postoji zakon pa sam uvjeren da se nisam o ništa ogriješio. Jednostavno, riječ je o čipu veličine zrna riže koji će mi olakšati svakodnevni život. Ne osjećam ga i ništa me ne boli, jedino što sam pio tablete da ne bi slučajno došlo do infekcijske upale”, objasnio je Darkman.