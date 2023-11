Ćipe u Saboru o slučaju Coca-Cola: Jedna stvar ga posebno uznemiruje

Autor: Dnevno.hr

U Hrvatskom saboru u tijeku je sjednica, a počela je klasičnim aktualnim prijepodnevom. Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima prijavilo je 40 zastupnika.

S obzirom da je javnost u utorak saznala za aferu s pićima Coca-Cole koja uzrokuju trovanje, to je jedna od vrućih tema u današnjoj raspravi.





Stipo Mlinarić Ćipe (Domovinski pokret) rekao je da se boji da država opet pokazuje nesposobnost i strah prema korporacijama koje su jake i utjecajne.

O svinjama

“Nije bilo kao u Slavoniji kada se jedna svinja razboli pa oni dođu i pobiju 50 tisuća svinja. U ovom slučaju na prvi znak, prije mjesec dana, država nije rekla da se iz prodaje povlači sve od Coca-Cole. Oni ni dan-danas to ne smiju napraviti, iako je već šestero ljudi završilo u bolnicama”, rekao je.

Ustvrdio je kako se vidi na kome premijer “trenira strogoću” – na seljaku u Slavoniji, a prema velikim korporacijama ne smije ni zucnuti, a kamoli povući sve proizvode s polica što je trebao učiniti, dodao je.

Govorio je i Socijaldemokrat Domagoj Hajduković:

“Nekoliko proteklih dana sa strepnjom pratimo slučaj trovanja s konzumacijom mineralne vode. Kako smo mogli čuti od ministra Beroša, trenutno je nekoliko građana hospitalizirano. Dok nas ministar uvjerava da je sustav spreman, mislim da je dobar trenutak zamisliti se o sigurnosti hrane. Postavlja se pitanje kako je moguće da ovakvi proizvodi uopće završe na policama u trgovinama. Ministar je rekao da to nije u njegovoj nadležnosti jer se to piće puni u Austriji. To je kukavički bijeg, jer je zdravlje građana narušeno”, rekao Hajduković.

Raspravu u Saboru možete pratiti i našem portalu.

Podsjećamo, nekoliko je osoba završilo u bolnici u Zagrebu, Splitu Rijeci zbog sumnje na trovanje gaziranim pićima.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je uzorke bezalkoholnog pića koje im je dostavila Sanitarna inspekcija te su rezultate objavili danas. Ministar zdravstva Vili Beroš građanima poručuje da piju običnu vodu, dok predstojnik Zavoda za gastroenterologiju KBC-a Zagreb Rajko Ostojić, smatra da bi se u cijeli slučaj trebalo uključiti forenzičare iz centra Ivan Vučetić.