‘Čini mi se da se saga nastavlja’ Kopal otkrio! Ovo je pozadina priče

Republika Hrvatska snažno i nedvosmisleno odbacuje tvrdnje i insinuacije ministra sigurnosti BiH o navodnoj umiješanosti hrvatskih obavještajaca i diplomata u tajnu operaciju u BiH i želi da se slučaj što prije razriješi, poručio je u četvrtak savjetnik hrvatskog premijera za nacionalnu sigurnost Robert Kopal.

Naglasio je da su o tom slučaju obaviješteni svi relevantni međunarodni partneri i Hrvatski sabor, a zatraženo je i očitovanje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA).

“Republika Hrvatska snažno i nedvosmisleno odbacuje i tvrdnje i insinuacije gospodina Mektića o navodnoj umiješanosti obavještajnih službi RH i nekih diplomata u operaciju kojoj je navodno cilj prikazati postojanje skupine naoružanih islamista-salafista u BiH. Hrvatska ima na području borbe protiv terorizma strateški cilj i njezin strateški cilj je opredijeljenost za borbu protiv terorizma. Njen strateški cilj je regionalna stabilnost. U tom smislu je hrvatska Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) član svih relevantnih međunarodnih asocijacija”, istaknuo je Robert Kopal.

‘Na slici su automobil i čovjek – zanimalo bi me da li to službe BiH na primjer OSA slikaju, prate ili na bilo koji način dokumentiraju kretanja hrvatskih diplomata?’, upitao je Kopal i dodao kako on ne kaže da iza toga stoje službe.

”S druge strane, izašla je informacija da je čovjek prodao automobil i da ga je ovaj kupio. SOA je obavijestila sve relevantne međunarodne partnere o ovom slučaju, uputila je dopis OSA-i za očitovanjem i danas je uputila dopis nadležnom saborskom Odboru. Odgovore očekujemo što prije”, poručio je Kopal.

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je u srijedu ustvrdio da su “hrvatski obavještajci” bili uključeni u tajnu operaciju čiji je cilj bio pokazati da u BiH djeluju naoružane skupine radikalnih islamista-salafista, odnosno da su opravdane ranije izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o tisućama islamističkih ektremista u BiH koji su prijetnja sigurnosti cijele regije.

Posebni savjetnik hrvatskog premijera za nacionalnu sigurnost je naglasio kako Hrvatska želi da se cijeli ovaj slučaj što prije razriješi, naglasivši da Hrvatska na području borbe protiv terorizma ima strateški cilj – opredijeljenost za borbu protiv terorizma i regionalna stabilnost.

“SOA je obavijestila sve relevantne međunarodne partnere o ovom slučaju, uputila je dopis OSA-i za očitovanjem i isto tako je uputila danas dopis nadležnom saborskom odboru”, rekao je te naglasio da odgovore očekuju što prije.

“Želimo da se ovo razriješi”, zaključio je Kopal.

Upitan koji je cilj cijele ove konstrukcije o navodnim aktivnostima hrvatskih obavještajnih službi u BiH, Kopal je odgovorio kako ima raznih mogućnosti te je upozorio da je cijeli slučaj izašao u javnost pred danas održanu stručno-znanstvenu konferenciju o mogućnostima ustavnih reformi u BiH, održanom u Neumu, a na kojem je sudjelovao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Upitan o autentičnosti fotografije i je li automobil doista u vlasništvu Vlade RH, Kopal je naveo kako to tek treba utvrditi.

Također je istaknuo i današnju izjavu hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića odnosno, kako je rekao “čudan osvrt gospodina Komšića”, procijenivši: “Čini mi se da se saga besmislicama nastavlja”.

Komšić je u četvrtak najavio kako će od sigurnosno-obavještajnih agencija u BiH biti zatražena temeljita provjera medijskih tvrdnji o cijelom slučaju, dodavši kako će, ako se ti navodi dokažu, smjesta biti poduzete odgovarajuće mjere. Sudjelovanje hrvatskog premijera Plenkovića na znanstveno-stručnom skupu ‘Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu’ u Neumu, Komšić je nazvao “nedostatkom kućnog odgoja”.

Kopal smatra kako bi cilj cijelog slučaja “mogla bi biti neka unutarnja previranja, mogla bi biti namjerna želja da se utječe na percepciju hrvatske komponente u BiH, a mogla bi biti i jedna ideja da se utječe na percepiju RH”.

“Ima raznih mogućnosti”, ocijenio je savjetnik hrvatskog premijera za nacionalnu sigurnost.