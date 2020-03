‘CIJELI GRAD BRUJI O NJEMU, GRADONAČELNIK SVE ZNAO!’ Ravnatelj Doma zdravlja sa skijanja došao na posao

”Cijeli grad bruji o njemu, to što je napravio je skandalozno, naprosto nemamo komentara, pola grada je znalo pa i gradonačelnik Ivan Bosančić, sretno svima koji su bili s njime u doticaju”, komentira jedan dobro upućeni Vinkovčanin nevjerojatnu situaciju kojoj uslijed pandemije koronavirusom svjedoče njegovi sugrađani.

Naime, ravanetlj vinkovačkog Doma zdravlja Petar Kulić u četvrtak 12.ožujka vratio se sa skijanja u Austriji, a već narednog dana u petak pojavio se na svojem radnom mjestu te nastavkio održavati sastanke i komunicirati sa svojim strankama uključujući i liječnike.

”Možete samo zamisliti što bi koronavirus značio za Vinkovce, mi u Slavoniji ionako nemamo dovoljno liječnika, a ovakva neodgovornost na ovakvom radnom mjestu je neprihvatljiva, cijeli je grad ugrozio”, ogorčeno prepričava naš sugovornik. U srijedu je ravnatelj imao sastanak sa liječnicima vinkovačke opće medicine, a osim toga obavljao je i sve ostale poslove, koje uobičajeno obavlja.

Dio Vinkovčana svjedoči kako je Kulić na skijanju bio u južnom Tirolu, a sa skijanja se navodno vratio dan prije nego što su zatvoreni vrtići, škole te fakulteti, a ujedno je ignorirao preporuku o samoizolaciji. Sam Kulić pod velikim pritiskom vinkovačke javnosti obratio se predstavnicima medija te potvrdio da je bio na skijanju, no ne u Tirolu već na skijalištu koje je skoro 400 kilometara udaljeno od Tirola, normalno je prešao granicu, a u to vrijeme nije bilo mjera nalik onima danas, već su se iste odnosile tek na one koji su dolazili iz Kine pa je zato uredno nastavio raditi svoj posao.

”Nemam nikakve simptome koji upućuju na bolest, ali sam se radi brojnih neistina koje se iznose odlučio testirati na koronavirus”, rekao nam je Kulić dodajući da će rezultate testirana pravodobno izvjestiti.