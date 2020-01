ČIJA JE KOLINDA ŽRTVA? Milanović je dobio na njenim najbližim suradnicima

Kada je prije pet godina Kolinda Grabar-Kitarović zasjela u svoju, predsjedničku fotelju, strasti su se uskomešale u SDP-u kojim je tada rukovodio Zoran Milanović, novoizabrani predsjednik, koji je ubrzo potom otplesao svoj posljednji premijerski ples. Prošlost se po svemu sudeći ponavlja, ali su uloge zamijenjene, HDZ iz predsjedničkih izbora izlazi kao gubitnik, ponovno je stranka Franje Tuđmana izgubila predsjedničke izbore te nastavila serijal Jadranke Kosor i Andrije Hebranga.

No, poraz HDZ-a i činjenica da Grabar-Kitarović nije uspjela osvojiti novi mandat, nije samo njen gubitak, štoviše čini se da je njoj čak i laknulo, no problemi tek počinju sustizati Andreja Plenkovića, a ti problemi koji su se unutar stranke krenuli nazirati po svemu sudeći reflektirati će se i na poziciju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, budući da je Milanović izbore dobio ponajprije zahvaljujući biračima metropole, i to dan nakon što su se postrojili na prosvjedu protiv svojeg dugovječnog gradonačelnika.

Je li predsjednica posrćući s Pantovčaka sa sobom povukla i Plenkovića, i Bandića tek treba vidjeti, no jedno je sigurno oba u parlamentarne izbore ulaze s nezavisne pozicije, kada je o nezavidnoj poziciji i Plenkoviću riječ, tada svakako u vidu treba imati i unutarstranačke izbore.

Izgledno je da je Milanović uspio mobilizirati dio birača ljevice, i centra, prezentirajući se kroz kampanju kao liberalni ljevičar koji proziva Bandića, njegove žetončiće, Milijana Brkića i Vladu Šeksa. Istodobno, s tim ljudima, predsjednica je vodila kampanju, koja je rezultirala debaklom, njeni savjetnici pobrinuli su se za to da Grabar-Kitarović pored odriješitog i drčnog Milanovića djeluje kao marioneta i lutka na koncu, a njenoj poziciji definitivno nisu doprinijela niti raslojavanja unutar HDZ-a, štoviše, čini se da je baš ta raslojenost i nedefiniranost pogurala Milanovića na Pantovčak, gdje ga očekuje kohabitacija s Plenkovićem.