CIFRE OD KOJIH STAJE MOZAK! Znate li tko je najplaćeniji hrvatski župan? Ovi podaci mogli bi vas iznenaditi

Autor: Iva Međugorac

Uoči nadolazećih lokalnih izbora, političari s te razine postali su aktualni i sveprisutni u javnom prostoru. U medijima se propitkuje svaki njihov korak, svako njihovo obećanje, ali i njihovi prihodi.

Iako su župani u pravilu javno manje eksponirani od kolega gradonačelnika i politički život u županiji znatno je mirniji, njihove plaće usporedive su s onima kakve imaju saborski zastupnici, ali i pojedini ministri čiji je posao znatno intenzivniji.

Slijedom toga zavirili smo u imovinske kartice najplaćenijih župana, a neke brojke zaista iznenađuju.

HDZ-ov Anušić je rekorder

Najplaćeniji župan bez iznimke je osječko-baranjski župan, HDZ-ov Ivan Anušić koji za svoj rad prima 19975 kuna. Zanimljivo, ova plaća vjerojatno je bila i veća, međutim, Anušić je samome sebi i svojim zamjenicima 2018. godine smanjio plaću. Rukovodećem kadru, i samome sebi, srezao je plaće za pet do deset posto, a onima s najnižim plaćama (spremačice, dostavljači, referenti i tajnice) povisio za desetak posto. Vuk sit i ovce ne broje.

Najveća bruto plaća

HDZ-ov župan Goran Pauk šibenskom županijom rukovodi s plaćom od 18.281 kunu i time uzima titulu najplaćenijeg župana u Dalmaciji koji se svojedobno jako protivio smanjenju broja županija. Njegova plaća ujedno je i najskuplja za državni proračun. Pauk ima najveću bruto plaću, i ona iznosi čak 34331 kuna dok primjerice neto pobjednik Anušić državu košta 25598 kuna.









Na drugoj strani Hrvatske, treće mjesto na listi najplaćenijih župana zauzima bjelovarsko-bilogorski župan, Damir Bajs u čijoj imovinskoj kartici stoji da za svoj rad u županiji uzima 18339 kuna neto.

Odlične plaće u Dubrovniku gdje su htjeli smanjiti plaće vatrogascima

Dolazimo tako do četvrtog mjesta i dalje ostajemo u rangu iznad 18 tisuća kuna. Ovdje se smjestio dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić prima plaću od 18.200 kuna. Uskoro će biti godina dana otkako se u njegovoj županiji govorilo o smanjenu plaća vatrogascima na otoku Mljetu u iznosu od 30 posto. Tom je prilikom rekao kako o tome trebaju odlučiti lokalne vlasti, ali da treba uzeti u obzir kako se za te plaće izdvaja iz državnog proračuna, iako je riječ o jedinoj vatrogasnoj službi na otoku Mljetu koja po potrebi obavlja niz drugih komunalnih poslova.

Zagrebačkog župana čeka velika bitka

Jedan od najplaćenijih župana svakako je onaj zagrebački. Naime, plaća Stjepana Kožića je 18.256 kn, a s obzirom na ovogodišnju konkurenciju i broj kandidata iz jakih stranaka, Kožić će morati jako potegnuti ukoliko želi sačuvati svoju poziciju.









Božo Galić kao vukovarski župan na plaći je od 18022,21 kuna. Galiću je ovo već četvrti mandat na čelu najistočnije hrvatske županije.

Kralj Like dobro zarađuje, par kuna do 18 tisuća

Dolazimo i do županskih plaća ispod 18 tisuća kuna, a tu je prvi dugodošnji župan ličko-senjski ,Darko Milinović ,HDZ-ov otpadnik koji je osnovao stranku LiPo s kojom namjerava potvrditi svoju dugogodišnju vladavinu jednim od najsiromašnijih krajeva u Lijepo našoj. Njemu fali tek nešto sitno do 18 tisuća, a točan iznos je 17914 kuna.

Božidar Longin kao prvi čovjek zadarske županije zaradi 17955 kuna. Njemu do 18 fali i manje nego Milinoviću. Na mjestu župan je od 2013. godine, a do tada je bio član Uprave, Hrvatskih šuma, a od 2001. godine do danas je i zamjenik predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza.

SDP-ov veteran gotovo cijeli život radi isti posao

Među dobro plaćenim županima, nalazi se i Željko Komadina, SDP-ov veteran i “vječni župan Primorsko-goranske županije. Od 2001. godine biran je čak četiri puta za župana. Njegova plaća iznosi 17507 kuna.









Početkom 90-ih je bio odbornik Društveno-političkog vijeća u Općini Rijeka, a od 1993. do 1997. vijećnik u Gradskom vijeću Rijeke. U isto vrijeme bio je i na dužnosti predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća.

Od 1997. godine bio je vijećnik u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i član Odbora za gospodarstvo i financije, kao i član Odbora za unutrašnju politiku i lokalnu samoupravu.

Dovitljivi Tomašević po svoju plaću ovaj put ide bez HDZ

Župan požeško-slavonski, Alojz Tomašević, izbačen iz HDZ zbog presude za zlostavljanje supruge, zarađuje 17418 kuna. Alojz je kao mladić bio konobar u inozemstvu, ali bio je probitačan kao i danas, pa je tamo napredovao i do šefa sale. Ambiciozni Požežanin dogurao je u ratu do brigadnog generala, a kasnije je uspio diplomirati i ekonomiju te postati župan. Hoće li mu ta životna dovitljivost biti dovoljna da i bez HDZ-a osvoji vlast, preostaje nam za vidjeti.

Koren kao koprivničko-križevački župan ima primanja u iznosu od 17.383 kune i također je jedan od najplaćenijih župana, a valja za znati kako je Koren i bivši HSS-ovac. Zbog nezadovoljstvo stranačkom politikom, napustio je stranku 2017 i osnovao svoju pod nazivom “Mreža nezavisnih lista”.

Najskromniji župan je Radimir Čačić

Na dobroj plaći nalazio se i istarski župan i donedavno zastupnik u Europskom parlamentu. Svoju plaću od 17153 kune prepustio je zamjeniku. Međutim, mogao bi uskoro ostati bez obje. Europski parlament 9.03.2021 tražio je skidanje imuniteta zastupniku Flegi na zahtjev Vrhovnog suda RH zbog sumnje u nezakonite isplate plaća u Gradu Buzetu.

Tu su još i brodsko-posavski župan Danijel Marušić mjesec privede kraju s primanjima od 16.370 kn. Međimurski župan Matija Posavec ima plaću od 14.980 kn, a odmah iza njega je karlovački župan Jelić s 14028 kuna.

Međutim, najskromniji župan od svih bez premca je Radimir Čačić koji kao varaždinski župan prima volontersku naknadu od 8000 kn.