ČETIRI KLJUČNA PLENKOVIĆEVA PARTNERA: Ovo su ljudi s kojima priprema povijesni zaokret

Tomislav Ćorić, Zdravko Marić, Ivan Malenica i Aladrović, tim je ovo s kojim premijer Andrej Plenković kuje velike i nadasve ambiciozne planove. Cilj mu je naime biti predsjednik prve reformske Vlade u povijesti države.

”Plenković je svjestan krize koja je pred nama, ona će se sasvim sigurno manifestirati i na njegovu Vladu zato se okružio ljudima kojima vjeruje i koje smatra stručnjacima, Marić će definitivno biti mozak operacije, na njega pada najveći uteg, novca nema, a onaj europski doći će samo ako se primimo posla i provedemo reforme, mi očekujemo sukobe, povišene tonove i nezadovoljstvo, ali naprosto nemamo što čekati, niti više možemo čekati”, komentira naš sugovornik te dodaje da će Marić i Ćorić morati kontinuirano i kvalitetno surađivati.

”Od Malenice se očekuje da se hitno primi posla oko reforme lokalne uprave, a Plenković vjeruje da on i Aladrović mogu jako puno napraviti. Aladrović mjesecima odlično kotira kod Plenkovića koji je vrlo zadovoljan time što on prilično kvalitetno vodi resor rada, vrlo kvalitetnim i spretnim pokazao se u vrijeme krize, u njegovom su resoru u manje od dva dana izrađene mjere za suzbijanje krize, on je pristojan dečko i definitivno zna što radi”, napominje naš sugovornik te dodaje da Plenković jako cijeni Malenicu kojemu je dao odriješene ruke.

”Njega doista čeka težak posao u ministarstvu kojega vodi jer reformu iziskuje i ministarstvo pravosuđa, ali je očito da mu Plenković vjeruje”, zaključuje naš sugovornik.