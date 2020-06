CENZURA NA JAVNOJ TELEVIZIJI! Ovo nije smijelo izaći u eter: Što se događa?

Protekle nedjelje, odnosno 21. lipnja Radio Sljeme emitirao je svoju standardnu emisiju Hvaljen Isus Marija, u kojoj svoja razmatranja u prilogu Preobražaj objavljuje svećenik Robert Šreter koji se referirao na parlamentarne izbore. Emisiju Radija Sljeme inače standardno prenosi i HRT, no posljednji puta to nije učinjeno u potpunosti jer HRT po svemu sudeći ne smije komentirati izbornu kampanju. Sukladno tome, iz osvrta velečasnog Šretera izostavljen je komentar na istup predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović odnosno na fotografiju na kojoj je pokazala srednji prst, a koja je obišla sve medije u zemlji.

Cenzurirano razmatranje vlč. Roberta Šretera prenosimo u cijelosti:

“Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro i ugodan nedjeljni dan želi vam svećenik Robert Šreter.

Kaže narodna mudrost: „Čega se pametan stidi, time se budala ponosi.“ Vjerujem da smo se puno puta uvjerili u istinitost ove uzrečice. Uostalom, narodne poslovice su i nastale kao rezultat promišljanja, promatranja i analiziranja ljudskih ponašanja i najčešće vrlo dobro pogađaju bit nekoga problema ili pojave. Prošlih dana u medijima se pojavila osoba koja je zadnjih mjeseci potpuno nestala iz javnosti, a bilo bi bolje da je tako i ostalo.

Naime, osoba koja je pet godina obnašala službu predsjednice Republike Hrvatske obratila se hrvatskoj javnosti ni više ni manje nego s podignutim srednjim prstom. Po svim pravilima bontona i lijepoga ponašanja, tako nešto je ružno, nekulturno i neprihvatljivo u javnosti, bez obzira na to tko to učini. No, nije isto hoće li to učiniti neki huligan na nogometnom stadionu ili osoba koja je obnašala najvišu političku funkciju u državi. Ova nepromišljena ili možda nepromišljena gesta možda govori i više od onoga što joj je bio neposredni povod. U svakom slučaju, mene osobno je bilo sram, ali… Ma, neću ponavljati narodnu mudrost…

Uzdignuti srednji prst bivše predsjednice Republike Hrvatske odraz je političke i svjetonazorske borbe koja dolazi do usijanja u ovom predizbornom vremenu. Bit će toga još kako nam se približava sudbinski 5. srpnja. Kažem sudbinski jer parlamentarni izbori zaista određuju uvelike sudbinu cijele države i svih nas, kako to kažu i hrvatski biskupi u svojoj poruci u kojoj izričito kažu: „kako izbori zastupnika za Hrvatski sabor značajno utječu na osobnu, obiteljsku, društveno-političku i gospodarsku stvarnost.“

Na tu izjavu promptno je reagirao šef Partije upozorivši biskupe da se Crkva „nema što petljati u politiku i izbore“. Jako zanimljiva reakcija koja nas podsjeća na vremena za koja smo mislili da su iza nas, kada je Partija (koja se, istina, tada drugačije zvala) svim silama željela spriječiti javni i društveni rad i utjecaj Crkve, prepoznajući upravo Crkvu, odnosno Boga, kao svoga najvećeg neprijatelja i najveću opasnost svome zločinačkom jednoumlju.

Baš zanimljivo. Uoči parlamentarnih izbora svoja očekivanja i svoje prosudbene kriterije smiju dati sindikati, rade to i poslodavci, razne interesne skupine, udruge i skupine ljudi, ali samo Crkva to ne bi smjela činiti.

‘I te kako je važno bori li se netko za brak muškarca i žene ili promiče rodnu ideologiju’

S raznih strana dolaze upozorenja da se pri odlučivanju o tome kome ćemo dati svoj glas ne smijemo voditi svjetonazorom i vrijednosno-moralnim sustavom kandidata, stranaka i partija. To je najobičnija obmana i pokušaj da nas se odvrati od razmišljanja o bitnome. Zar nas ni koronavirus ni potres nisu uvjerili kako je ekonomija relativna stvar i kako je malo potrebno da sve dođe u pitanje? Postoje druge stvari koje su bitne i temeljne za čovjekovo dostojanstvo i za sam njegov opstanak.

Kaže Isus u današnjem evanđelju: „Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.“ A onda nastavlja s opomenom koju bi trebalo ozbiljno shvatiti: „Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima“.

Ako nismo ozbiljno shvatili opomenu pandemije i potresa, hoćemo li ozbiljno shvatiti Kristovu opomenu da se ne smijemo odreći Njega? Čovjek vjernik, kršćanin, suočen sa izborima bilo koje vrste, nikada ne smije zaboraviti Boga. O da, i te kako je važan svjetonazor! I te kako je važno bori li se netko za bračno zajedništvo muškarca i žene ili promiče rodnu ideologiju putem Istanbulske konvencije, promiče li netko obiteljske vrijednosti ili se zauzima da djecu mogu udomljavati, a onda valjda i usvajati i homoseksualni parovi.

Nama kršćanima mora biti važno bori li se netko za to da se vjeronauk izbaci iz hrvatskih škola i da maloljetne djevojke mogu učiniti pobačaj čak i bez pristanka svojih roditelja. Ne bori se Crkva za svoj utjecaj u društvu, nego da društvo bude prožeto kršćanskim i evanđeoskim vrijednostima. Od toga ne može i ne smije odustati, bez obzira na to tražila to Partija ili lažni demokršćani.

„Tko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima“”, kazao je vlč. Robert Šreter koje nije u cijelosti emitirano na HRT-u.