CENTAR SILOVANOJ ŽENI ODUZEO DIJETE I DODIJELIO GA SILOVATELJU: ‘Vrištao je i plakao dok su mi ga na silu otimali’

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih nekoliko dana ponovno se u javnom prostoru propitkuje djelovanje Centara za socijslnu skrb, tragična i nasiljem izazvana smrt dvogodišnje djevojčice iz Nove Gradiške, još je jednom po tko zna koji put u prvi plan dovela ovaj zapušteni sustav, baš kao što se to događalo prije par godina kada je otac s balkona pobacao vlastitu djecu.

Od tada do danas očito se nismo predaleko makli po pitanju uređenja zapuštenog sustava, iz kojeg svako malo izlaze priče koje nas šokiraju. Za naš portal nedavno je tako dušu otvorio ujak malodobnog dječaka koji se imao prilike sresti s radom zadarskog Centra za socijalnu skrb.

”Napominjem još jedan primjer katastrofalnog rada Centra za socijalnu skrb u kojem su žrtve njihovog “rada” majka iz Zadra i njeno malodobno dijete kojeg je rodila kao plod silovanja i koji su uz to što su žrtve nasilnika (silovatelja) postali također žrtve i pojedinaca koji su predstavljali Centar za socijalnu skrb u Zadru”, započinje svoju priču naš sugovornik, čiji su podaci poznati redakciji.

Nad malodobnim djetetom provedena je ‘tajna ovrha’

Kako dodaje, u Hrvatskoj se građane nerijetko poziva i ohrabruje da reagiraju na nasilje, i nerad institucija, ali nitko nikada ne kaže koje su posljedice toga kada sukladno građanskoj odgovornosti reagirate i prozovete pojedince koji rade u sustavu socijalne skrbi.

”Obratite se njihovim nadležnima argumentirano i temeljito sa svim potrebnim dokazima u kojima je vidljivo da isti djelatnici štite silovatelja i da nevine žrtve, u navedenom primjeru iz Zadra majka i dijete ostaju potpuno nezaštićeni, obespravljeni i šikanirani do katastrofalne mjere da upravo iz odmazde prema majci koja je prijavljivala i ukazivala na teške propuste u radu svim nadležnim institucijama djelatnike ovog istog Centra za socijalnu skrb, dolazi do nevjerojatne situacije u kojoj upravo isti djelatnici centra u zajedničkoj simbiozi sa silovateljem interverniraju kako bi se osvetili majci što ih je razotkrivala u malverzacijama”, poručivao je naš sugovornik kojemu je cilj ukazati na to da pojedinci koji predstavljaju Centar ne obavljaju savjesno svoj posao, već štoviše, rade suprotno pa djelom i nezakonito.









”Centar za socijalnu skrb u Zadru je išao toliko daleko i u slučaju majke iz Zadra koja je rodila sina začetog silovanjem da je bez ikakvog sudskog naloga za ovrhom, izvršilo tkz. tajnu ovrhu nad malodobnim djetetom, na način da se usred bijela dana doslovno pred očima djeteta odvijao horor.

Malodobno dijete je gledalo privođenje majke, bake i djeda te je uz vrištanje i stanje teškog šoka odvedeno u nepoznato i predano potpunom strancu sa kojim nikada nije provelo ni minute nasamo.

Upravo zato naglašavam da je i ovdje ključnu ulogu u dodatnom uništenju života djeteta i majke koja je nakon što je preživjela silovanje, sada posredstvom Centra za socijalnu skrb u Zadru pred svojim očima gledala otmicu vlastitog djeteta kojeg vode u ruke silovatelja. Horor nad hororima!









Uz aktivno sudjelovanje zadarskog centra za socijalnu skrb majka ne može vidjeti dijete, (samo uz nadzor jednom tjedno u trajanju od dva sata), krše se sva djetetova i majčina prava pa tako majci ne daju nikakvu informaciju o djetetu, iako majka piše mnogobrojne molbe i apelira nadležna tijela, ali uzalud, predstavnici sustava socijalne skrbi u ovom katastrofalnom primjeru idu toliko daleko u nehumanosti da majci ne dozvoljavaju niti da zagrli svoga sina. Dijete je dovedeno do neprepoznatljivosti. Kada je majka na susretu s djetetom koji se odvija uz nadzor djelatnika Centra za socijalnu skrb jednom tjedno u trajanju od dva sata apelirala da dijete pregleda medicinsko osoblje jer je sedmogodišnje dijete uspavano, dehidrirano, pothranjeno, u modricama, zanemareno…isti djelatnici Centra za socijalnu skrb koji su u nadzoru nisu htjeli odreagirati da se djetetu pruži medicinska pomoć već su zastaškavali prvo stanje stvari kako se ne bi razotkrio ovaj strašan zločin”, prepričava potresnu priču naš sugovornik napominjući da se majka sa sinom susreće uz nadzor, a jedne je prigode p

red nadzornicima napravila djetetu testove na narkotite koji su pokazivali pozitivan rezultat na nedopuštene supstance.

”Međutim djelatnici Centra za socijalnu skrb su usprkos što su i sami bili svjedoci da je malodobno dijete drogirano samo nastavili prikrivati zločin jer bi u protivnom skandal sa Centrom za socijalnu skrb izašao na vidjelo, a to je da je sedmogodišnje dijete koje je cijelog svog života živjelo sa svojom majkom koja se o njemu sama skrbila i koje je imalo sve što mu je potrebno za zdrav rast i razvoj o čemu također postoje mnogobrojni dokazi, znači dijete koje je bilo posve zdrav dječak sada doveden do uništenja.Zdravo dijete je nakon što ga Centar za socijalnu skrb u Zadru bez sudske ovrhe predao u ruke silovatelja potpuno uništeno, (za naglasiti je da su i psihijatrijskopsihološka vještačenja su pokazala da je iskaz majke o silovanju vjerodostojan). Od nekad posve zdravog djeteta sada je postalo dijete koje pohađa kliniku za djecu sa poteškoćama u razvoju, dijete je uslijed trauma u kojima se sada nalazi zanijemilo pa su išli toliko daleko da su djetetu napravili zahvat u ustima i sve se to događa u tajnosti i bez majčina znanja.

Tko će odgovarati za uništenje nevinih života”, pitao se na koncu ujak dječaka za kojeg mora čuti cijela Hrvatska. O ovoj strašnoj priči uz apel da se čuje glas nevinih, za naš je portal svojedobno progovarala i sama majka.









Ovako su sve komentirale institucije

Premda su godinama svi nadležni bili upoznati s njenim slučajem na ovu temu nisu željeli konkretno odgovarati ni prije par godina kada im se naš portal obratio upitom.

”U pogledu postupanja iz nadležnosti centra za socijalnu skrb, Ministarstvo je u ovom predmetu u posljednjih nekoliko godina provelo upravni i stručni nadzor te je utvrđeno pravilno i zakonito postupanje centra za socijalnu skrb, sukladno propisima i pravilima struke. Ministarstvo i dalje prati postupanje nadležnih centara za socijalnu skrb, sukladno svojim ovlastima. Odluku o roditeljskoj skrbi donosi sud: s kojim roditeljem će dijete živjeti, održavanju osobnih odnosa s roditeljem s kojim ne živi, uzdržavanju djeteta i drugim sadržajima roditeljske skrbi.

Odluku sud donosi temeljem Zakona i utvrđenih činjenica u dokaznom postupku, u skladu s dobrobiti i najboljim interesom djeteta. Nezadovoljna stranka u postupku ima pravo koristiti propisane pravne lijekove. Sukladno Ustavu RH građani su dužni poštivati pravomoćne/izvršne sudske odluke, u suprotnom sud može odrediti propisane mjere osiguranja ili ovrhe. U slučaju visoko konfliktnih odnosa roditelja sud može odlučiti da se osobni odnosi odvijaju pod nadzorom stručne osobe koju imenuje centar za socijalnu skrb te odrediti vrijeme i mjesto ostvarivanja osobnih odnosa s roditeljem s kojim dijete ne živi. Stručni radnik prati napredak i razvoj osobnog odnosa djeteta s roditeljem i izrađuje mjesečno izvješće koje je centar za socijalnu skrb zajedno s prijedlogom, dostavlja sudu prije isteka sudske mjere”, poručivali su iz nekadašnjeg Ministarstva socijalne skrbi kojim je tada ravnala Nada Murganić.

”Centri za socijalnu skrb nisu u mogućnosti komentirati niti iznositi u javnost podatke o djeci sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te Konvencije o pravima djeteta. Također, svatko je dužan štititi privatnost djeteta i ne iznositi u javnost podatke o djetetu i njegovim obiteljskim prilikama.

Centar za socijalnu skrb Zadar dostavio je Centru za socijalnu skrb Split predmet o kojemu Vi tražite informacije radi mjesne nadležnosti. Odluku s kojim će roditeljem dijete živjeti donio je sud u skladu s Obiteljskim zakonom. I u ovom slučaju odluku je donio sud, a Centri za socijalnu skrb Zadar i Split dužni su postupati sukladno toj odluci.

Centar za socijalnu skrb Split osigurao je uvjete za nesmetan kontakt majke s djetetom uz prisustvo stručne osobe na način kako je i određeno sudskom odlukom.

Stručni tim Centra za socijalnu skrb Split redovito prati prilike u kojima odrasta dijete te procjenjuje potrebe poduzimanja radnji sukladno Obiteljskom zakonu, sve radi zaštite dobrobiti djeteta”, poručivao je Ante Bjažević ravnatelj Centra za socijalnu skrb Split.