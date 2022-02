‘ČEMU NERVOZA? ZIDOVI ČAK GOVORE DA POSTOJI RAZLOG’ Beljak opleo po Ćoriću i Plenkoviću: ‘On je štetočina i kukavica’

Autor: Dnevno.hr

Krešo Beljak, saborski zastupnik i predsjednik HSS-a poručio je da je HDZ-ov ministar gospodarstva Tomislav Ćorić štetočina te da bi ga predsjednik Vlade Andrej Plenković trebao potjerati.

“Gospodin Ćorić je čovjek kojemu su se ruke znojile na više sučeljavanja uživo u kampanji 2016., ali je bio jako hrabar kada mene nije bilo u studiju pa me nazivao provalnikom. On je netko tko je doista slika i prilika svega što HDZ predstavlja. On je davno trebao otići i Plenković bi ga trebao potjerati. To je štetočina”, rekao je Beljak za N1.

Komentirao je i Plenkovićevu izjavu da neće otići niti jedan ministar pa da se oporba i na trepavice okrene, rekavši da će onda Plenković otići na izborima.

“Ako je čovjek hrabar, reći ćete mu u lice. Ako govorite kada se netko ne može braniti, onda ste kukavica. On je prije svega kukavica”, dodao je Beljak, misleći na ministra Ćorića. Za izjavu Plenkovića da je oporba šaka jada, Beljak kaže da pokazuje da je Plenković jako nervozan.

“Ne razumijem zašto je toliko nervozan. Ima sve poluge u rukama. Možda postoji neki drugi razlozi. Zidovi čak govore da postoje. Ne znam, vidjet ćemo. Ako smo svi mi šaka jada, zašto bi bili nervozni?”, kazao je Beljak.