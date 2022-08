‘BISTE LI BILI SRETNI DA SE UBIJEM?’ Cirkus i povišeni tonovi na presici zbog otkaza u ZTC-u: ‘Što vi očekujete od mene?’

Autor: Ivor Kruljac

Nakon prethodna dva otkaza u Zrakoplovno-tehničkom centru (ZTC), pa zatim u srijedu i trećeg, Zdravko Klanac, šef uprave ZTC-a, održao je konferenciju za medije.

Osvrnuvši se na razloge otkaza trojice djelatnika, Klanac je poručio kako su dvojica, bili na dugotrajnom bolovanju.

“Prije nekoliko dana prekinuli su bolovanje te tada tražili godišnji odmor i slobodne dane. To nisam dozvolio. Nakon toga su podnijeli zahtjev za sporazumnim otkazom. Nisam s njima razgovarao. S jednim sam razgovarao prije nekoliko mjeseci, razmatrali smo ga za jednu veću poziciju. I to je bio zadnji razgovor” tvrdi Klanac. Dodao je i kako nije htio s njim obaviti razgovor zbog svega što se događalo.





Stabilna jezgra mehaničara

Nastavio je i kako su spomenuta dva radnika odradili svega 30 dana u ovoj godini, a da je jedan od njih vani, saznao je tek iz medija kad se pojavila njegova fotografija.

“Kada se radi o bolovanju, ne smijem pitati ni koju dijagnozu ima. Jedino što smijem jest uputiti zahtjev prema HZZ-u. To sam i napravio”, poručio je Klanac.

Dodao je kako odlazak dvojca neće ugroziti funkcioniranje rada na letjelicama te kako imaju stabilnu jezgru mehaničara sa certifikatima.

Žali za odlaskom trećeg

“Osvrnuvši se na trećeg radnika, za njega je ustvrdio kako je bio na dobrom putu. Žao mi je što on odlazi, ali mi mu ne možemo ponuditi ovo što mu nude. Radit će tu u susjedstvu gdje će imati daleko veću plaću”, otkrio je Klanac.

Dodao je kako je treći radnik jedan od limara te ih ZTC ima devet. Zanimljivo, demantirao je raskid ugovora s njim.

“On je trenutno na godišnjem odmoru, ali je još uvijek zaposlenik ZTC-a”, objasnio je Klanac.









Ciklični postupak

Nakon Klanca novinarima se obratio i Roman Babić, direktor servisa ZTC-a. Komentirajući kašnjenja remonta, naveo je kako je postupak predaje aviona cikličan.

“Posada ispituje avion. Ako uoče neki tehnički nedostatak, on se ispravlja. Kada svi budu otklonjeni, i budu spremni za primopredaju, on će poletjeti. Kanader koji je u Zemuniku, skinuta je oplata, oštećenje je malo veće, jedno rebro. Predviđeno vrijeme kada bi to moglo biti riješeno je ova subota”, kazao je o remontu kanadera u kojeg su se zabili galebovi, a Klanac se nadovezao kako su u pitanju samo “štelanja” te su kanaderi gotovi.

Također su otkrili da su primili desetak novih mehaničara u posljednjih godinu dana te kako je danas teško naći odličnog radnika.









Pravna odmazda za izdaju

Na tom tragu, Klanac je nesretan odlaskom mehaničara na rad vani, dok su i dalje u ZTC-u.

“Ovo je nož u leđa. Bili su vani, radili su. Podnijet ćemo kaznenu prijavu. Stalno sam u hangarima. Svatko je mogao meni reći gdje sam pogriješio. Ne mogu znati sve, ne mogu još spojiti ime sa licem”, zaprijetio je Klanac. Dodao je i kako svatko tko zasluži može dobiti stimulaciju na svoju plaću.

“Prosječna plaća je 5800 kuna za redovan rad. Nemaju svi iste plaće. Početnici koji tek dođu imaju oko 4000”, iznio je Klanac podatke o plaći svojih radnika.

Klanac neće dati ostavku

Na novinarsko pitanje o mogućoj ostavci i odgovornosti za iscrpljenost vatrogasaca, Klanac je naveo da je odgovoran, ali ne i kriv.

Postoji razlika. Ne znam što više treba. Rekao sam da smo imali strašnih problema. Kad vam se pomakne jedan avion dva do tri mjeseca, sve se pomiče. Izgubili smo desetke tisuća radnih sati zbog bolovanja radnika koji su bili bolesni. Ako će moja ostavka riješit sve probleme, Nismo mi krivi zbog galebova” odgovorio je Klanac. Reagirao je i na izjavu kolege Branka Borkovića iz Nadzornog odbora ZTC-a kako Klanac mora otići.

“Nadzorni odbor može donijeti odluku o mojoj smjeni i to je legitimno. Sam se neću povući. Mi nemamo nikoga za odnose s javnošću, možda odlučimo nekoga primiti tko će se baviti time. Nisam imao puno prilike komunicrati s medijima. Sami smo”, komentirao je Klanac.

Banožiću nikada nismo davali lažnu nadu

Novinare je zanimalo i je li lagao ministru Banožiću o spremnosti kanadera.

“Nikada nismo davali lažnu nadu. Objektivno smo izvještavali onoliko koliko smo mogli predvijeti. Ja ne lažem”, odvratio je Klanac kojega je potom iz takta izbacila Ivana Pezo Moskaljov, reporterka Nove TV.

“Što vi očekujete od mene? Jel bi vi bili sretni da se ja ubijem?”, odvratio je Klanac na novinarkine navode o brojnim propustima tijekom protupožarne sezone.

Babić: Malo ljudi poznaje naš posao

Nakon Klanjčeve reakcije, ponovno se obratio Babić.

“Ne možemo od jedne ili dvije stvari raditi slučaj. Ovo je dosta interesantan posao, ali ga vrlo malo ljudi poznaje. Za neke smo stvari odgovorni, ali za neke bogami nismo”, rekao je Babić u obrani ZTC-a. Klanac je potom ZTC opisao kao prosječnu hrvatsku tvrtku koja se bori sa svim tržišnim nedaćama.

“I ja bih volio da možemo povećati masu plaća. I ovo povećanje plaća u rujnu ćemo napraviti na račun radnika koji odlaze”, komentirao je Klanac.

Klanac: Stari su to avioni

Novinarka je ponovila kasni s radovima, ali da su pogrešne informacije puštene u javnost kako je Vlada ranije govorila da je sve spremno za protupožarnu sezonu.

“Bio bih najsretniji sa svih šest aviona. Morate shvatiti da su to izuzetno stari avioni, osobito tractori. Doći ćemo za nekoliko godina u situaciju da ćemo ih otpisivati jer će doći do toga da će radovi na njima biti neisplativi”, odvratio je Klanac, naposljetku se ispričavši novinarki radi povišenog tona.