ČELNICI NAJVEĆIH HRVATSKIH STRANAKA O AMERICI: Evo kakve se promjene očekuju

Čelnici hrvatskih političkih stranaka, poslali su poruke nakon inauguracije novog američkog predsjednika, Joea Bidena.

“Čestitke novom predsjedniku Joe Bidenu i potpredsjednici Kamali Hariss. Hrvatska i Amerika prijatelji su i partneri. Veselimo se jačanju bilateralnih odnosa i transatlantskog saveza”, objavio je na Twitteru predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković.

Congratulations to the new @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris. 🇭🇷 and 🇺🇸 are friends and partners. Looking forward to strengthening bilateral relations and our transatlantic alliance! #InaugurationDay

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 20, 2021