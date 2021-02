Čelni ljudi tri državne tvrtke zaboravljaju ažurirati imovinske kartice: Skoro svima su veće plaće, a jednom je s iste odjednom nestala ušteđevina

Autor: M.V.

Imovinske kartice saborskih zastupnika, a kasnije se pokazalo i sudaca, iznimno su zanimljive široj javnosti jer pokazuju basnoslovne prihode i imovinu osoba na visokim pozicijama moći. No realno, interesantne su i jer su način kako te iste čelnike uhvatiti u laži ili barem prekršaju.

Index je ovog puta provjerio imovinske kartice čelnih ljudi tri državne tvrtke, a ispostavilo se kako većina njih ne zna da se imovinske kartice trebaju ažurirati ili pak to još nisu učinili.

Pokazalo se tako da je direktor Hrvatske kontrole za zračne plovidbe d.o.o. Zagreb, Vlado Bagarić, na početku mandata u HKZP-u prijavio neto plaću od 21.446 kuna (37.716 bruto), a ista je promijenjena aneks ugovorima, što je i potvrđeno, no pak nije upisano. Štoviše, odbijaju otkriti plaću kojom Bagarić trenutno raspolaže. Osim toga, nije upisao ni novčane nagrade za 2018. kao ni 2019. godinu. Kupio je stan od MORH-a kojeg je ranije dobio na korištenje, a novac je, tvrdi pozajmio od suprugina oca. Posjeduje još i vikendicu čija je vrijednost definirana na temelju sličnih vikendica u blizini, a koja kako pokazuju Index Istrage, nema ni građevinsku dozvolu.

Uslijedio je potom Ivica Grebenar, predsjednik Uprave Zrakoplovno-tehničkog centra Velika Gorica koji također nije ažurirao svoju plaću od 2018. godine, a koji je upisao kuću koja vrijedi više od pola milijuna kuna. Nije pak uračunao okućnicu koja zauzima skoro istu površinu kao i sama kuća.

Kod ovog slučaja zanimljivo je da je Grebenar u periodu od pet godina isplatio kredit u iznosu od 370 tisuća kuna iako je u to vrijeme bio samo vojna osoba, no kako se u tom periodu na njega nije odnosio Zakonu o sprječavanju sukoba interesa nije poznato kako mu je to uspjelo.









Član Uprave iste tvrtke, Zdravko Klanac također je jedan od onih koji do sada nisu ažurirali imovinsku karticu, no nakon upita od strane Indexa to je pak učinio. S plaće nešto više od 18 tisuća kuna, Klanac je prikazao kako prima plaću prijavio plaću malo veću od 18 tisuća kuna, a nakon našeg upita u Imovinsku karticu upisao je odnedavno novu plaću koja iznosi 19.790 kuna. Posjeduje stan u Splitu i Zadru, manju kuću u Kruševu kod Obrovca, kuću u Milni na Braču te stan u Zagrebu. Posjeduje udjele u livadama i voćnjacima na Hvaru, a u trenutnu Index istrage, jednako kako se pojavila veća plaća, tako je nestao i podatak o ušteđevini od gotovo 90 tisuća eura.

Naposljetku, na red je došao i direktor Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (HROTE), Boris Abramović koji je također zaboravio unijeti novi iznos plaće. Ona sada naime iznosi 24.052 kune, iako je u kartici bila istaknuta od 22.584 kune.

Abramović ima i ušteđevinu od 2,8 milijuna eura, a istu objašnjava prodajom dvije nekretnine. Kako navodi Index, sve je potkrijepio dokumentacijom.